Дизайнер показала, как выглядит Стоунхендж с крышей

Дизайнер и ландшафтный архитектор Сара Юбанк из Великобритании считает, что у Стоунхенджа когда-то была соломенная крыша, а само святилище немного напоминало театр времен Шекспира.
Юбанк уже несколько лет создает у себя в сарае миниатюрные «реконструкции» Стоунхенджа из камней и дерева, умело орудуя пилой, сообщает Daily Mail. Для многих британцев они выглядят довольно убедительно. Вертикальные камни выполняют роль несущих конструкций, горизонтальные — перекрытий. Над строением возвышается конусообразная деревянная крыша, покрытая соломой.
Стоунхендж — мегалитическое сооружение в английском графстве Уилтшир, которое начали сооружать примерно в 3020−2910 году до нашей эры. Он состоит из кольцевых и подковообразных сооружений, построенных из больших менгиров. Согласно одной из главных гипотез, Стоунхендж использовали как место захоронения местной элиты или правящей династии. По оценкам археологов, здесь было захоронено около 240 человек, которых кремировали перед погребением.
Юбанк придерживается гипотезы, что Стоунхендж — это неолитический храм с большим овальным залом, в котором собирались для празднеств и ритуалов. А поскольку это храм, то почему бы ему не иметь крышу, говорит женщина. Диаметр главного круга Стоунхенджа составляет около 30 метров — примерно столько же, сколько у шекспировского театра «Глобус». К тому же, говорит Юбанк, здание такой формы обеспечивало впечатляющую акустику.
Ученые не рассматривают реконструкцию Юбанк серьезно, однако, отмечают, что ее творчество помогает поддерживать интерес к одному из самых знаменитых археологических памятников в мире.