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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В «Роскосмосе» показали «космическую медузу» над Амурской областью (фото)

Эффектный запуск ракеты «Союз-2.1б» произвел впечатление на очевидцев.

В госкорпорации «Роскосмос» поделились впечатляющими снимками запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она стартовала 1 июля с космодрома Восточный в Амурской области.

На одном из снимков след от пуска ракеты-носителя напоминает по форме медузу. На других фотографиях он похож на яркий луч и разноцветное облако.

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«Этот запуск самый красивый! — комментируют пользователи. — Молодцы!».

«У нас в Якутии эту медузу засняли на видео. И сказали, что это НЛО. Впервые такое вижу. Хорошо, что ваше фото есть!» — добавляют комментаторы.

Снимками эффектного запуска поделились и жители нескольких областей России.

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«Союз-2.1б» вывела на орбиту 36 новых космических аппаратов британской телекоммуникационной компании OneWeb. Это последняя «порция» спутников OneWeb, предназначенных для предоставления услуг широкополосного Интернета.

Доступ к нему получат жители Великобритании, Аляски, Северной Европы, Гренландии, Исландии, континентальной части США. Он будет доступен также в морях Северного Ледовитого океана и Канады. Всего на орбиту выведены 254 спутника OneWeb. Пуск «Союз-2.1б» стал пятым коммерческим запуском с космодрома Восточный.

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Анна Лысенко

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