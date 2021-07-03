14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
В «Роскосмосе» показали «космическую медузу» над Амурской областью (фото)
Эффектный запуск ракеты «Союз-2.1б» произвел впечатление на очевидцев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В госкорпорации «Роскосмос» поделились впечатляющими снимками запуска
На одном из снимков след от пуска
«Этот запуск самый красивый! — комментируют пользователи. — Молодцы!».
«У нас в Якутии эту медузу засняли на видео. И сказали, что это НЛО. Впервые такое вижу. Хорошо, что ваше фото есть!» — добавляют комментаторы.
Снимками эффектного запуска поделились и жители нескольких областей России.
«Союз-2.1б» вывела на орбиту 36 новых космических аппаратов британской телекоммуникационной компании OneWeb. Это последняя «порция» спутников OneWeb, предназначенных для предоставления услуг широкополосного Интернета.
Доступ к нему получат жители Великобритании, Аляски, Северной Европы, Гренландии, Исландии, континентальной части США. Он будет доступен также в морях Северного Ледовитого океана и Канады. Всего на орбиту выведены 254 спутника OneWeb. Пуск «Союз-2.1б» стал пятым коммерческим запуском с космодрома Восточный.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о космосе