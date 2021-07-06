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17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили самое древнее украшение возрастом более 50 тысяч лет

Это может быть доказательством наличия абстрактного мышления у неандертальцев

Источник: Nature
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На севере Германии у входа в пещеру Айнхорнхеле (пещера Единорога) ученые обнаружили необычный артефакт, относящийся к временам неандертальцев. Он представляет собой кость гигантского оленя Megaloceros giganteus, украшенную геометрическим орнаментом.

Изучив находку с помощью радиоуглеродного датирования, ученые узнали, что этой кости не менее 51 тысячи лет. По мнению исследователей, сделанные на кости надрезы сильно отличаются по расположению, глубине и профилю от случайных модификаций, например, от следов разделки. Судя по всему, предмет не имел никакого практического назначения из-за своих небольших размеров и выпуклостей, а потому специалисты считают, что кость была предметом искусства, а насечки — ее центральным элементом, говорится в научной статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

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Проведенные исследования также показали, что для создания артефакта неандертальцам пришлось над ним потрудиться. Вероятно, кость предварительно отваривали, чтобы сделать мягче и облегчить создание узора кремневым орудием. Ученые отмечают, что этот сложный процесс, а также редкость гигантских оленей к северу от Альп подтверждают теорию намеренного создания предмета, имеющего символическое значение.

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Специалисты отмечают, что самое раннее присутствие Homo sapiens в Юго-Восточной Европе (примерно в 1500 км от стоянки, где обнаружен артефакт) было 45 тыс. лет назад, поэтому они не могли оказать влияние на неандертальцев при создании предмета.

Способность к творческому самовыражению ранних Homo sapiens давно известна и признана, но свидетельства символического поведения неандертальцев часто оспариваются. Новая находка дает ученым подтверждения того, что неандертальцы также обладали абстрактным мышлением и без влияния современных людей могли изготавливать предметы искусства, говорится в статье на сайте Phys.org.

Екатерина Гура

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