17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили самое древнее украшение возрастом более 50 тысяч лет
Это может быть доказательством наличия абстрактного мышления у неандертальцев
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На севере Германии у входа в пещеру Айнхорнхеле (пещера Единорога) ученые обнаружили необычный артефакт, относящийся к временам неандертальцев. Он представляет собой кость гигантского оленя Megaloceros giganteus, украшенную геометрическим орнаментом.
Изучив находку с помощью радиоуглеродного датирования, ученые узнали, что этой кости не менее 51 тысячи лет. По мнению исследователей, сделанные на кости надрезы сильно отличаются по расположению, глубине и профилю от случайных модификаций, например, от следов разделки. Судя по всему, предмет не имел никакого практического назначения
Проведенные исследования также показали, что для создания артефакта неандертальцам пришлось над ним потрудиться. Вероятно, кость предварительно отваривали, чтобы сделать мягче и облегчить создание узора кремневым орудием. Ученые отмечают, что этот сложный процесс, а также редкость гигантских оленей к северу от Альп подтверждают теорию намеренного создания предмета, имеющего символическое значение.
Специалисты отмечают, что самое раннее присутствие Homo sapiens в
Способность к творческому самовыражению ранних Homo sapiens давно известна и признана, но свидетельства символического поведения неандертальцев часто оспариваются. Новая находка дает ученым подтверждения того, что неандертальцы также обладали абстрактным мышлением и без влияния современных людей могли изготавливать предметы искусства, говорится в статье на сайте Phys.org.
Екатерина Гура