14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что заставило людей становиться крупнее
И этот процесс продолжается.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Изменения климата оказались главным фактором, который заставил тело человека становиться крупнее на протяжении тысячелетий эволюции.
К такому выводу пришла группа европейских ученых в новом исследовании, опубликованном в Nature Communications.
Наш вид, Homo sapiens, появился около 300 тысяч лет назад в Африке. Род Homo существует гораздо дольше и включает неандертальцев и другие вымершие родственные виды, такие как Homo habilis и Homo erectus.
Отличительной чертой эволюции Homo sapiens стала тенденция к увеличению размеров тела и мозга. Например, мы на 50% тяжелее, а наш мозг в три раза больше по сравнению с Homo habilis. Но движущие силы таких изменений долгое время оставались предметом споров.
Исследователи изучили более чем 300 окаменелостей из рода Homo, найденных по всему миру. Объединив эти данные с реконструкцией регионального климата мира за последний миллион лет, они точно определили конкретный климат, в котором жил тот или иной доисторический человек.
В то же время климат повлиял на размеры мозга лишь косвенно, считают ученые. Здесь сказались другие факторы, такие как тип рельефа.
Например, у людей, которые жили в открытой местности с меньшим количеством растительности, на лугах или в степи, мозг был больше. Им приходилось охотиться на крупных животных в непростых условиях, что, очевидно, стимулировало его работу.
По словам исследователей, есть веские доказательства того, что человеческое тело и размер мозга продолжают меняться. Наше телосложение все еще адаптируется к разным температурам, и сегодня более крупные люди живут в более холодном климате.
Размер мозга у нашего вида уменьшился с начала голоцена (около 11650 лет назад). Растущая зависимость от технологий может заставить наш мозг уменьшится еще больше в течение нескольких тысяч лет.
Анна Лысенко