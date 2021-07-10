15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Польше фермер собрал урожай пшеницы между многоэтажками
Отказался продавать поле застройщикам.
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Фермер Михал Мысловский из Люблина прославился в соцсетях своей несгибаемостью.
Мужчина отказался продать затройщикам свой участок поля, зажатый между новостройками на окраине города. Он продолжил его засевать и на днях собрал урожай пшеницы. Пользователи Сети массово делятся видео, в котором комбайн разъезжает между новостройками.
Местные жители относятся к упрямому фермеру с пониманием. «С людьми у меня все в порядке. Они понимают, что у меня есть работа. Они смотрят и снимают видео. Дети тоже счастливы. Проблем с этим никогда не было», — рассказал Мысловский польскому изданию Dziennik Wschodni.
«Как местная жительница, могу сказать, что нас это совсем не беспокоит, наоборот. Лучше такой вид за окном, чем дом на доме», — написала в соцсетях пользовательница по имени Катаржина.
«Кто-то многое бы отдал за такой вид из окна», — написал еще один комментатор.
Анна Лысенко