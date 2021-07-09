Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Надбавки к пенсии будут начислять по-новому Кому вернут доплату, а кто получит право на перерасчет
Фоторепортажи
15Морская сила: чем заняться на Тихом океане
14Затопления в Сочи
14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Польше дети откопали в песочнице погребения эпохи бронзы

Одно из главных археологических открытий года в стране сделали школьники с помощью ведерка и пластиковой лопатки.

Младшеклассники, играющие в песочнице в польской деревне Тухола-Жарска, обнаружили погребальные урны бронзового века с человеческим прахом.

Эксперты считают, что находка относится к лужицкой культуре и датируется 1100−700 годами до н.э., сообщает The First News.

Игровая площадка в деревне появилась совсем недавно. При ее строительстве бульдозеры снесли часть почвы, поэтому погребения оказались практически под поверхностью, сообщил местный инспектор по археологии Марцин Косович.

Недалеко от этого места находится другой археологический памятник этой же эпохи. Ученые считают, что дети обнаружили еще один фрагмент крупного комплекса. Археологи уже готовятся к раскопкам в этой местности.

Лужицкая культура была распространена в XII—IV веках до н. э. на территории восточной Германии, Польши, Чехии, Белоруссии и западной Украины. Ее народы говорили на языках кельто-италийской группы, позже они были ассимилированы германцами и славянами. Представители культуры кремировали своих умерших, а прах хоронили в глиняных урнах.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Читайте также
В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для туристов
Китай заблокировал крупнейшую в мире криптобиржу
Игроки не стали благодарить Черчесова за работу в сборной
Российская школьница сдала ЕГЭ в восемь лет
Счет жертвам глобального потепления идет на десятки тысяч
Ирокез попал на лучшие черно-белые снимки года (фото)
Рисунок Леонардо да Винчи ушел с молотка за рекордную сумму
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Популярные темы на «Детях»
А ни о чем 603
Город Вечной Любви 464
Можно ли детям кататься на самокатах в магазине? И вообще это нормально все?? 407
Забавные картинки 368
Леди
Стала известна судьба имущества Ксении Бородиной после развода Звезда подала документы на расторжение брака в конце июня
Дом
Где живет 47-летний Губин
Как выглядит просторная квартира на Крестовском острове
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
5 домашних дел, которые стоит сделать, пока не чувствуете запахов
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь