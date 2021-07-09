14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Польше дети откопали в песочнице погребения эпохи бронзы
Одно из главных археологических открытий года в стране сделали школьники с помощью ведерка и пластиковой лопатки.
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Младшеклассники, играющие в песочнице в польской деревне
Эксперты считают, что находка относится к лужицкой культуре и датируется 1100−700 годами до н.э., сообщает The First News.
Игровая площадка в деревне появилась совсем недавно. При ее строительстве бульдозеры снесли часть почвы, поэтому погребения оказались практически под поверхностью, сообщил местный инспектор по археологии Марцин Косович.
Недалеко от этого места находится другой археологический памятник этой же эпохи. Ученые считают, что дети обнаружили еще один фрагмент крупного комплекса. Археологи уже готовятся к раскопкам в этой местности.
Лужицкая культура была распространена в
Анна Лысенко