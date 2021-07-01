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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые ищут в Турции следы экспатов и путешественников бронзового века

Пока им попадаются только местные жители.

Международная группа ученых, состоящая из археологов, генетиков и экспертов по изотопам, при поддержке Министерства культуры и туризма Турции и Университета Хатая Мустафы Кемаля исследовала перемещение людей в одном региональном центре, городе-государстве бронзового века под названием Алалах на современном юго-востоке Турции.

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Бронзовый век в восточном Средиземноморье долгое время считался «первой международной эпохой», особенно в период с 1600−1200 годы до нашей эры, когда могущественные империи из Анатолии, Месопотамии и Египта создали крупные сети подчиненных царств на Ближнем Востоке. Эти империи воевали, торговали и взаимодействовали друг с другом, и древние тексты того периода раскрывают богатые экономические и социальные сети, которые позволяли людям много путешествовать и менять место жительства.

Раскопки, проводившиеся в Алалахе на протяжение почти 20 лет показали высокий уровень межрегиональных связей, о чем свидетельствуют архитектура, тексты и найденные артефакты. В ходе своего нового исследования ученые решили проверить эту информацию и изучили останки захороненных на территории города людей. Для этого они провели анализ изотопов стронция и кислорода на зубной эмали, который позволяет определить, вырос ли человек локально в Алалахе или переехал туда только в зрелом возрасте.

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В результате исследования ученые определили, что почти все исследуемые образцы принадлежали коренным жителям города.

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Лишь несколько человек отличались генетически, но их ДНК показала, что их предки были местными жителями Алалаха и соседних регионов. По словам ученых, это может свидетельствовать о том, что эти люди переезжали лишь на очень короткие расстояния или выехали из города, а спустя время снова туда вернулись.

Ученым так и не удалось обнаружить иностранцев или свидетельств космополитичности древнего города, о чем свидетельствовали древние документы. Однако специалисты не теряют надежду. По словам соавтора исследования Стефани Эйзенманн из Института науки о человеческой истории Макса Планка, вполне возможно, что проживающие в городе иностранцы были похоронены отдельно или каким-то другим способом, и ученые еще просто не нашли их могилы. Сообщается, что эксперты намерены продолжить поиски доказательств большой миграции людей бронзового века, пишет Phys.org.

Екатерина Гура

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