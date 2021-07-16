14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
У пауков-скакунчиков обнаружили зачатки интеллекта
Они намного умнее, чем кажутся.
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Крошечные прыгающие
Они могут различать одушевленные и неодушевленные предметы, говорится в исследовании, опубликованном в PLOS Biology.
Перед пауками расставили экраны, на которых точки света двигались так, что напоминали разнообразные фигуры — одушевленные и неодушевленные. Когда пауки видели фигуру, напоминающую паука в движении, то реагировали достаточно спокойно. Когда же перед ними появлялся эллипс или точки двигались беспорядочно, пауки замирали в защитной позе и всматривались в странную фигуру.
Если подопытным показывали несколько экранов с разными фигурами одновременно, пауки поворачивались к экрану с неестественными движениями, а на анимацию с «пауками» не обращали внимания.
У пауков 8 глаз, которые обеспечивают им обзор на 360 градусов. При этом центральные глаза видят четче, чем остальные. Ученые считают, что в ходе эксперимента пауки четко отличали незнакомые фигуры от знакомых. Неизвестное они пытались рассмотреть получше, поворачиваясь к нему большими глазами. В это же время они улавливали и знакомые фигуры, но боковым зрением — как не представляющие угрозы.
Ученые намерены продолжить такие эксперименты с улитками и насекомыми и показать, что эти создания намного умнее, чем кажутся.
Анна Лысенко
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