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18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые из США и Новой Зеландии восстановили разорванный свиток Книги мертвых

Две части свитка хранились в разных музеях.

Египтологам из Новой Зеландии и США удалось восстановить разорванный льняной свиток древнеегипетской Книги мертвых возрастом 2300 лет.

Это стало возможным после оцифровки одного фрагмента артефакта, хранящегося в Музее классических древностей Тисе при Кентерберийском университете в Новой Зеландии.

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Когда ученые опубликовали оцифрованную копию в свободном доступе, то нашли очень похожий фрагмент, хранящийся в Исследовательском институте Гетти в Лос-Анджелесе.

Сопоставив два изображения, ученые пришли к выводу, что они являются одним целым и составляют осмысленный текст с заклинаниями, начертанными иероглифами.

На свитке, который сопровождал в загробный мир человека по имени Петосирис, были изображены сцены из Книги мертвых: погребальная лодка с богинями Исидой и Нефтидой, жертвоприношение быка и повозка с Анубисом — богом мертвых с головой шакала.

К сожалению, полный текст ученым восстановить пока не удалось — для этого нужно найти другие недостающие части свитка, пишет Live Science.

Екатерина Гура

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