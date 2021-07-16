Ученые из США и Новой Зеландии восстановили разорванный свиток Книги мертвых

Египтологам из Новой Зеландии и США удалось восстановить разорванный льняной свиток древнеегипетской Книги мертвых возрастом 2300 лет.
Это стало возможным после оцифровки одного фрагмента артефакта, хранящегося в Музее классических древностей Тисе при Кентерберийском университете в Новой Зеландии.
Когда ученые опубликовали оцифрованную копию в свободном доступе, то нашли очень похожий фрагмент, хранящийся в Исследовательском институте Гетти в Лос-Анджелесе.
Сопоставив два изображения, ученые пришли к выводу, что они являются одним целым и составляют осмысленный текст с заклинаниями, начертанными иероглифами.
На свитке, который сопровождал в загробный мир человека по имени Петосирис, были изображены сцены из Книги мертвых: погребальная лодка с богинями Исидой и Нефтидой, жертвоприношение быка и повозка с Анубисом — богом мертвых с головой шакала.
К сожалению, полный текст ученым восстановить пока не удалось — для этого нужно найти другие недостающие части свитка, пишет Live Science.