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14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Каток в Малайзии раздавил 1069 биткоин-майнеров (видео)

Их хозяева занимались нелегальным майнингом.

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В Сеть попало видео из Малайзии, в котором каток уничтожает больше тысячи ASIC-майнеров — специализированных компьютеров для майнинга криптовалют.

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«Карательную акцию» в городе Мири устроила местная полиция, сообщает dayakdaily. По словам правоохранителей, все биткоин-майнеры были изъяты в ходе рейдов вокруг местного аэропорта. Стоимость уничтоженной техники оценена в 5,3 млн ринггитов (93,26 млн рублей).

Полиция также задержала восемь подозреваемых в нелегальном майнинге — их обвинили в краже электроэнергии, оштрафовали и приговорили к срокам длительностью до 8 месяцев.

Майнинг криптовалют в стране не запрещен, однако регулируется строгими законами. Еще в 2019 году криптовалюты в Малайзии приравняли к ценным бумагам.

В малазийских СМИ также прозвучали мнения, что полицейские рейды связаны с недавними репрессиями властей КНР в отношении майнеров.

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