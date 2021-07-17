14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Каток в Малайзии раздавил 1069 биткоин-майнеров (видео)
Их хозяева занимались нелегальным майнингом.
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В Сеть попало видео из Малайзии, в котором каток уничтожает больше тысячи
«Карательную акцию» в городе Мири устроила местная полиция, сообщает dayakdaily. По словам правоохранителей, все
Полиция также задержала восемь подозреваемых в нелегальном майнинге — их обвинили в краже электроэнергии, оштрафовали и приговорили к срокам длительностью до 8 месяцев.
Майнинг криптовалют в стране не запрещен, однако регулируется строгими законами. Еще в 2019 году криптовалюты в Малайзии приравняли к ценным бумагам.
В малазийских СМИ также прозвучали мнения, что полицейские рейды связаны с недавними репрессиями властей КНР в отношении майнеров.
Анна Лысенко