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12:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте обнаружили затонувшие гробницы и древний корабль (фото)

Находки сделаны на месте затонувшего города.

Источник: Ministry of Tourism and Antiquities
Новость
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На месте затонувшего города Гераклион в Египте обнаружили погребальный комплекс начала IV века до нашей эры и останки военного корабля более позднего времени.

Находку сделали египетские и французские археологи, сообщает Министерство по делам древностей Египта.

25-метровый корабль с веслами, парусом и плоским днищем стоял на якоре в канале рядом с городским храмом Амона. Когда в конце VIII века в городе произошли несколько землетрясений, гигантские строительные блоки храма обрушились на судно и разрушили его. Затем город затопили вызванные землетрясением цунами.

Источник: Ministry of Tourism and Antiquities
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Обломки корабля находились под 5-метровым слоем глины и были обнаружены только с помощью специального оборудования, сообщили археологи.

В затонувшем городе также были найдены греческие погребения Позднего периода в истории Древнего Египта. Они находятся на территории, в древности принадлежавшей греческим купцам. Торговцы получили разрешение фараонов селиться у Канопского канала Нила и контролировали движение по нему судов.

Древний Гераклион, который сейчас находится под водой в 7 км от побережья в Абукирском заливе Средиземного моря, был важнейшим портом Древнего Египта, пока Александр Македонский не основал Александрию.

Затонувший город обнаружили только в 2000 году. Под водой найдены огромный храмовый комплекс и не менее 65 античных судов. Это самое большое кладбище таких кораблей за всю историю археологии.

Источник: Ministry of Tourism and Antiquities
Источник: Ministry of Tourism and Antiquities
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