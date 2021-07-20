15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Первый туристический космический полет Джеффа Безоса (видеотрансляция)
Американский предприниматель Джефф Безос 20 июля совершил полет в космос на корабле своей космической компании Blue Origin.
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Сообщается, что суборбитальная ракета New Shepard достигла высоты примерно 40 км, после чего от нее отделилась капсула с пассажирами. Они провели 4 минуты в невесомости, испытав перегрузку в 3 g, а при посадке — 5,5 g. Для сравнения, пассажир в самолете при взлете испытывает перегрузку 1,5 g, а летчик при выполнении фигур высшего пилотажа — до 12 g.
Во время полета были установлены три мировых рекорда: в космосе побывали самый молодой и самый пожилой астронавт, а также самый богатый человек в мире.
Дата полета выбрана не случайно. 52 года назад в этот день американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин высадились на Луну.
Ранее в космос на своем ракетоплане VSS Unity слетал британский миллиардер Ричард Брэнсон — главный конкурент Безоса в зарождающейся отрасли космического туризма.
Анна Лысенко
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