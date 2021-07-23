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16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогеры из Канады создали самый яркий в мире фонарик

К сожалению, он не габаритный.

Канадские блогеры Крис и Джеймс, ведущие в соцсетях канал Hacksmith Industries о забавных изобретениях, создали самый яркий в мире фонарик.

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Изобретение состоит из 300 светодиодов и светит с рекордной яркостью 501 031 люмен, сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса, подтвердившей рекорд. У самого мощного из имеющихся в продаже фонариков светодиодов всего 18.

Сперва блогеры спроектировали фонарик на компьютере, а затем собрали вручную, используя 50 плат, на каждой из которых размещены по 6 светодиодов. Все платы питаются от одной мощной батареи.

Фонарик имеет три режима работы и управляется одной кнопкой. Но вот поместить его в карман не получится — слишком уж он огромный.

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