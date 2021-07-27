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18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, когда древние люди начали использовать огонь

Оказалось, намного раньше, чем было принято считать.

Археологи из Лейденского университета и Технологического университета Эйндховена в Нидерландах провели сравнительный анализ появления признаков разведения огня на стоянках древнего человека.

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Ученые изучили многочисленные научные исследования, в которых упоминаются находки костров, древесного угля, обугленных костей и следов другой тепловой обработки, найденных в Европе, Азии и Северной Африке.

Изучив имеющиеся данные, исследователи пришли к выводу, что древние люди начали активно пользоваться огнем еще 400 тысяч лет назад. Более того, оказалось, что повсеместное распространение этого навыка происходило в одно и то же время на разных территориях, что свидетельствует о том, что уже тогда у людей образовалась система коммуникации и передачи знаний.

Результаты этого исследования являются очень важными, ведь долгое время считалось, что массовое распространение огня и коммуникаций началось примерно 70 тысяч лет назад, когда предки современного человека покинули Африку и начали расселение по другим континентам, говорится в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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