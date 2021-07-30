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10:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница США выиграла миллион долларов из-за отмены рейса

Неожиданная «компенсация».

Источник: AP 2021
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Жительница американского штата Миссури сорвала джекпот в лотерею благодаря случаю.

51-летняя Анджела Каравелла из Канзас-Сити в США должна была вылететь домой из Флориды, но рейс внезапно отменили. Чтобы скоротать время до следующего, американка купила несколько скретч-билетов мгновенной лотереи, сообщает UPI.

«У меня было ощущение, что после того, как мой рейс неожиданно отменили, должно произойти что-то необычное», — рассказала Каравелла журналистам и не ошиблась. Один из лотерейных билетов принес ей выигрыш в размере миллиона долларов.

Женщина получила свой выигрыш в Таллахасси, столице Флориды, сразу же, после чего счастливо отбыла домой.

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