10:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница США выиграла миллион долларов из-за отмены рейса
Неожиданная «компенсация».
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Жительница американского штата Миссури сорвала джекпот в лотерею благодаря случаю.
51-летняя Анджела Каравелла из
«У меня было ощущение, что после того, как мой рейс неожиданно отменили, должно произойти
Женщина получила свой выигрыш в Таллахасси, столице Флориды, сразу же, после чего счастливо отбыла домой.
Анна Лысенко