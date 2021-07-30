13:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Озера на Марсе могут оказаться замороженной глиной
Ученые нашли более правдоподобное объяснение странным данным с орбитального зонда Mars Express.
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Сеть странных объектов, обнаруженных под землей на южном полюсе Марса, может оказаться вовсе не озерами с жидкой соленой водой, как считали ученые.
Согласно новому исследованию, странные блестящие пятна на радиолокационных данных с орбитального зонда Mars Express — скорее всего замороженная глина, в частности водный силикат алюминия или минералы смектита.
Гипотеза об озерах появилась, когда ученые заметили, что область под южной полярной шапкой Марса сильно отражает радиолокационный сигнал. Так может происходить, если под поверхностью скрыто озеро с водой. Позже были обнаружены еще несколько таких зон. Это давало надежду на то, что в глубинах Марса может существовать примитивная микробная жизнь.
Однако позже ученые обнаружили проблему: даже в глубинах Марса слишком холодно, чтобы вода могла оставаться там в жидком состоянии. Вопрос, какое именно вещество под землей способно хорошо отражать сигнал, возник снова.
Теперь исследователи из Канады уверены, что нашли правдоподобное объяснение. «Твердые глины, замороженные до криогенных температур, могут давать отражения», — рассказал планетолог Исаак Смит из Йоркского университета в Торонто.
Он объяснил, что смектитовая глина присутствует почти на 50% поверхности Марса, причем большая ее концентрация наблюдается в южном полушарии, особенно в высокогорьях.
Есть также доказательства того, что жидкая вода присутствовала на южном полюсе Марса в прошлом, более 100 миллионов лет назад. Смит и его команда полагают, что в это время могли образоваться смектитовые глины, которые впоследствии были погребены под южной полярной ледяной шапкой.
Команда проверила свою гипотезу с образцами
Анна Лысенко
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