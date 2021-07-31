Названы 10 фактов, которые стоит знать о «Лужниках»

1. Стадион спроектировали за рекордно короткий срок — 90 дней, а построили всего за 450, что просто невероятно для такого масштабного проекта. На месте будущего спортивного комплекса снесли все постройки, а восемь тысяч человек переселили в новые дома.
2. Первым спортивным событием на стадионе стала летняя Спартакиада СССР 1956 года. На ней были установлены 33 рекорда страны и девять мировых рекордов.
3. Летом 1980 года стадион стал главной ареной XXII летних Олимпийских игр в Москве. Их открывал глава СССР Леонид Брежнев. Церемония длилась около 3 часов. В ней были задействованы свыше 16 тысяч спортсменов и артистов.
4. В августе 1989 года, еще в Советском Союзе, на стадионе проходил музыкальный фестиваль мира с участием Bon Jovi, Оззи Осборна, Skid Row, Scorpions и других групп. Он собрал 120 тысяч зрителей за два дня.
5. В июне 1990 года в «Лужниках» прошел последний концерт группы «Кино» в полном составе. На нем присутствовали 72 тысячи человек.
6. В «лихих 90-х» на территории спорткомплекса действовал вещевой рынок, по примеру которого во многих странах бывшего СССР стадионы временно переоборудовали в место торговли. Рынок в «Лужниках» окончательно закрылся лишь в 2011 году.
7. В мае 2008 года «Лужники» принимали финал Лиги чемпионов УЕФА, который стал первым в России и самым восточным за всю историю чемпионата. За кубок боролись английские клубы «Челси» и «Манчестер Юнайтед». На следующий день после матча УЕФА присвоил «Лужникам» статус «элитного» стадиона.
8. После реконструкции, завершившейся в 2017 году, «Лужники» вмещают 81 тысячу человек и являются самым большим стадионом России.
9. В 2018 году «Лужники» принимали семь матчей, включая финальный, чемпионата мира по футболу. По итогам мундиаля ФИФА признала стадион лучшей ареной в мире по видимости поля с трибун.
10. В «Лужниках» выступали The Rolling Stones, Metallica, Мадонна, Майкл Джексон, U2, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons, Muse, Rammstein и многие другие всемирно известные музыканты.