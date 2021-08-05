Туристке из США грозит год тюрьмы за съемку медведя

Жительница американского штата Иллинойс по имени Саманта Деринг в мае этого года отправилась с друзьями в Йеллоустонский национальный парк в штате Вайоминг. Там она увидела группу медведей, которых решила снять на камеру.
Но просто фото издалека женщину не устроили, и она начала активно привлекать внимание хищников: громко кричала и бросала им еду. А когда один из гризли подошел к ней совсем близко, туристка решила его погладить. К счастью, ее вовремя остановили друзья и наблюдатель парка Дарси Форд Аддингтон, которая и сняла Деринг на камеру, после чего обратилась в полицию.
Дело в том, что по закону штата строго запрещено умышленно приближаться и фотографировать диких животных ближе, чем с расстояния в 90 метров. Кроме того, запрещается животных кормить, трогать, дразнить, запугивать и причинять им беспокойство своими действиями.
Теперь Деринг предстанет перед судом. По закону ей может грозить год тюрьмы и штраф до 10 тысяч долларов. Заседание по ее делу состоится в суде города Маммот-Хот-Спринг 26 августа, пишет LADbible.
Напомним, ранее пару из США оштрафовали за прикосновение к тюленю на Гавайях.