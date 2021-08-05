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16:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Туристке из США грозит год тюрьмы за съемку медведя

Женщина кормила и дразнила хищника для фото в Йеллоустонском национальном парке

Жительница американского штата Иллинойс по имени Саманта Деринг в мае этого года отправилась с друзьями в Йеллоустонский национальный парк в штате Вайоминг. Там она увидела группу медведей, которых решила снять на камеру.

An Illinois woman had been charged with disturbing wildlife this week after she was caught on video getting too close to bears in Yellowstone National Park in May.

Опубликовано Cowboy State Daily Понедельник, 2 августа 2021 г.
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Но просто фото издалека женщину не устроили, и она начала активно привлекать внимание хищников: громко кричала и бросала им еду. А когда один из гризли подошел к ней совсем близко, туристка решила его погладить. К счастью, ее вовремя остановили друзья и наблюдатель парка Дарси Форд Аддингтон, которая и сняла Деринг на камеру, после чего обратилась в полицию.

Дело в том, что по закону штата строго запрещено умышленно приближаться и фотографировать диких животных ближе, чем с расстояния в 90 метров. Кроме того, запрещается животных кормить, трогать, дразнить, запугивать и причинять им беспокойство своими действиями.

Теперь Деринг предстанет перед судом. По закону ей может грозить год тюрьмы и штраф до 10 тысяч долларов. Заседание по ее делу состоится в суде города Маммот-Хот-Спринг 26 августа, пишет LADbible.

Напомним, ранее пару из США оштрафовали за прикосновение к тюленю на Гавайях.

Екатерина Гура

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