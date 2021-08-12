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09:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь прогулялся по магазину в Лос-Анджелесе (видео)

Он обследовал полки с едой, но ничего не попробовал.

В середине августа продавцы супермаркета в Лос-Анджелесе встретили необычного посетителя. По рядам между полками с едой бродил 50-килограммовый молодой медведь. Он обнюхал товар, но ничем не заинтересовался.

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Продавцы поспешили скрыться в подсобном помещении и наблюдали за хищником с помощью камер наблюдения. К счастью, посетителей в магазине в это время не было. Сотрудники супермаркета вызвали специалистов из Департамента рыбы и дикой природы Калифорнии, а пока их ждали — самостоятельно прогнали косолапого.

Но медведь решил продолжить шопинг и направился через парковку ко второму магазину, расположенному поблизости. Возле него сотрудники Департамента его и застали.

Они усыпили медведя с помощью транквилизатора и отвезли его в Национальный лес Анхелес, подальше от людей.

Екатерина Гура

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