19:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Британии заметили чайку-грабителя (видео)
Птица уже несколько раз воровала еду из супермаркета
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В британском городе Пейнтон в графстве Девон местная чайка научилась воровать продукты из супермаркета. Птица быстро заходит в магазин, хватает с ближайшей нижней полки упаковку с чипсами или другими снеками и быстро покидает здание. Иногда она улетает с добычей подальше от любопытных глаз, а иногда, не стесняясь, открывает пакет прямо на улице возле супермаркета.
Летающего преступника очевидцы уже не первый раз ловят с поличным. Однако чайку это, похоже, совсем не беспокоит.
Сообщается, что за последний месяц птица проделывала этот трюк как минимум дважды, но, скорее всего, преступлений было гораздо больше.
Кстати, это не единственный случай подобного поведения чаек. Ранее за воровством из магазина была замечена птица из графства
Екатерина Гура