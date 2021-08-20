Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 августаОсада Нарвской крепости, пуск фонтанов Петергофа, назначение Кутузова главнокомандующим и другие памятные события
Фоторепортажи
12Шанс улететь — за колючей проволокой
10Талибы осваиваются в Кабуле, люди бегут из страны
19:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Британии заметили чайку-грабителя (видео)

Птица уже несколько раз воровала еду из супермаркета

В британском городе Пейнтон в графстве Девон местная чайка научилась воровать продукты из супермаркета. Птица быстро заходит в магазин, хватает с ближайшей нижней полки упаковку с чипсами или другими снеками и быстро покидает здание. Иногда она улетает с добычей подальше от любопытных глаз, а иногда, не стесняясь, открывает пакет прямо на улице возле супермаркета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Летающего преступника очевидцы уже не первый раз ловят с поличным. Однако чайку это, похоже, совсем не беспокоит.

Сообщается, что за последний месяц птица проделывала этот трюк как минимум дважды, но, скорее всего, преступлений было гораздо больше.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, это не единственный случай подобного поведения чаек. Ранее за воровством из магазина была замечена птица из графства Норт-Йоркшир.

Екатерина Гура

Еще больше о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин впервые прокомментировал захват талибами Афганистана
Прощальные переговоры Путина и Меркель. Главное
Visa пошла на обострение конфликта с Wildberries
Как солдаты США охраняют аэропорт Кабула. Фото
Бывший шериф в США потратил $75 тысяч на свою бронзовую статую
Мошенники придумали новую схему обмана россиян
Ученые выяснили, когда нужно вакцинироваться после коронавируса
Hi-Tech
iPhone X упал с самолета. Что с ним стало Высота — 3,5 км
Горячие темы на Авто
Как в воду глядел. 170
Лукашенко пора менять 139
Кино в эпоху толерантности и двойных стандартов. 115
Молодые ладно, а от 50 и до бесконечности, 106
Кино
Zivert, Кока и Niletto: звезды на открытии «Новой волны 2021» Знаменитости выступили на гала-концерте в честь открытия музыкального конкурса в Сочи
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Почему я не хочу растить детей билингвами. 1038
Крик души! Больше нет сил... 775
Балтийские каникулы 624
Забавные картинки 490
Леди
«У меня сносило башню»: Манукян высказался о разрыве с Бузовой Телеведущая год тянула со свадьбой
Дом
10 удачных примеров дизайна ванной площадью 4 кв. метра
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
11 лучших идей для оформления комнаты школьника (советуют дизайнеры)
5 самых интересных спален из домов для краткосрочной аренды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь