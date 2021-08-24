@chelseahingston ♬ Oh No - Kreepa
15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Два домашних быка разгромили дом своих хозяев в Австралии (видео)
После погрома они даже не пытались скрыться с места преступления.
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Два молодых бычка Бандит и Соб устроили настоящий хаос в доме своих хозяев в Тасмании, Австралия. Владелица животных Челси Хингстон пришла в ужас, когда вернулась домой из города. Сначала она обнаружила открытую дверь заднего входа, а зайдя в гостиную, увидела настоящий погром — испорченную мебель и ковры, разбитые горшки с цветами, поломанные детские игрушки и кучи навоза на полу.
Посреди всего этого хаоса в гостиной стояли два ее бычка и, по словам Челси, не испытывали никаких угрызений совести.
Как объяснила австралийка, накануне
По словам Челси, примерная стоимость ущерба от вторжения быков составляет около 15 тысяч долларов. Особенно обидным для владельцев является тот факт, что этот дом они купили лишь в декабре прошлого года, а теперь снова вынуждены делать там ремонт и покупать мебель.
На время ремонта дома и загона быков отправили на каникулы на ферму к родственникам неподалеку, пишет Daily Mail Australia.
Екатерина Гура