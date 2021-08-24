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15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Два домашних быка разгромили дом своих хозяев в Австралии (видео)

После погрома они даже не пытались скрыться с места преступления.

Два молодых бычка Бандит и Соб устроили настоящий хаос в доме своих хозяев в Тасмании, Австралия. Владелица животных Челси Хингстон пришла в ужас, когда вернулась домой из города. Сначала она обнаружила открытую дверь заднего входа, а зайдя в гостиную, увидела настоящий погром — испорченную мебель и ковры, разбитые горшки с цветами, поломанные детские игрушки и кучи навоза на полу.

@chelseahingston

♬ Oh No - Kreepa

Посреди всего этого хаоса в гостиной стояли два ее бычка и, по словам Челси, не испытывали никаких угрызений совести.

@chelseahingston

#part2

♬ Amityville Horror - Scary Halloween Sound Effects - Halloween Sound Effects
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Как объяснила австралийка, накануне из-за сильного шторма загородка для быков оказалась поврежденной, а потому они соорудили для них временное пристанище на заднем дворе. Видимо, животные смогли выбраться из него и решили отправиться на приключения в хозяйский дом.

По словам Челси, примерная стоимость ущерба от вторжения быков составляет около 15 тысяч долларов. Особенно обидным для владельцев является тот факт, что этот дом они купили лишь в декабре прошлого года, а теперь снова вынуждены делать там ремонт и покупать мебель.

На время ремонта дома и загона быков отправили на каникулы на ферму к родственникам неподалеку, пишет Daily Mail Australia.

Екатерина Гура

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