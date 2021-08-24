15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбраны лучшие абстрактные снимки (фото)
Фото, показывающие эстетику окружающего мира
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Фотожурнал AAP Magazine выбрал 25 лучших снимков со всего мира, которые идеально раскрывают эстетику различных форм. Для нового выпуска под названием Shapes («Формы») профессиональное жюри отобрало самые необычные снимки фотографов из 13 разных стран.
На них можно найти совершенно разные формы: от человеческого тела и архитектуры до пейзажей и абстрактных узоров.
Победителем конкурса был назван фотограф Синь Я Линь из Тайваня за серию снимков изгибов человеческого тела. Второе место жюри отдало немецкому фотографу Клаусу Ленцену за снимок, сделанный на парковке в Менхенгладбахе. А третье призовое место досталось француженке Мартине Лемаршан за абстрактные узоры, сделанные на ее кухне с помощью посуды, воды и моющих средств.
Все три победителя получат денежные призы в размере тысячи долларов. Работы всех 25 лауреатов будут представлены в галерее All About Photo Winners Gallery и опубликованы в печатном выпуске журнала AAP Magazine #19 Shapes.
Екатерина Гура