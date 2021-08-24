Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найдено новое неврологическое осложнение коронавируса После COVID-19 нарушается работа симпатической нервной системы, регулирующей реакцию на стресс, выяснили ученые
Фоторепортажи
12Баррикады августовского путча
12Шанс улететь — за колючей проволокой
15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие абстрактные снимки (фото)

Фото, показывающие эстетику окружающего мира

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Фотожурнал AAP Magazine выбрал 25 лучших снимков со всего мира, которые идеально раскрывают эстетику различных форм. Для нового выпуска под названием Shapes («Формы») профессиональное жюри отобрало самые необычные снимки фотографов из 13 разных стран.

Новость
Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии

На них можно найти совершенно разные формы: от человеческого тела и архитектуры до пейзажей и абстрактных узоров.

Победителем конкурса был назван фотограф Синь Я Линь из Тайваня за серию снимков изгибов человеческого тела. Второе место жюри отдало немецкому фотографу Клаусу Ленцену за снимок, сделанный на парковке в Менхенгладбахе. А третье призовое место досталось француженке Мартине Лемаршан за абстрактные узоры, сделанные на ее кухне с помощью посуды, воды и моющих средств.

Все три победителя получат денежные призы в размере тысячи долларов. Работы всех 25 лауреатов будут представлены в галерее All About Photo Winners Gallery и опубликованы в печатном выпуске журнала AAP Magazine #19 Shapes.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин и Байден обсуждали вывод войск США из Афганистана
Пламя повсюду: на Урале из-за пожаров перекрыли трассу (видео)
Ученые предсказали новую пандемию, похожую на вспышку COVID-19
Путин подписал указ о выплатах пенсионерам по 10 тысяч рублей
Отказ от угля и нефти обойдется России в триллионы рублей
Песков рассказал об отношении Путина к «Единой России»
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Горячие темы на Авто
С днём флага! 134
Масло перед водкой. 106
Законотворцы и жизнь. 97
Вы говорите север, север, а на севере тоже хорошая погода бывает. 72
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
Беременная Нюша с дочкой в похожих нарядах умилили сеть Певица показала кадры из семейной фотосессии
Леди
В моде французский шик: что это такое? 5 простых правил (фото) Стереотипы о жительницах одной из самых модных стран все еще существуют
Дом
Интерьер в цвете: удобная квартира для молодой семьи
Как сохранить воспоминания об отпуске
Дом по-скандинавски: 4 замечательных проекта
В гостях: как выглядит квартира Надежды Бабкиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь