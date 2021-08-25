15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Город возле Рима выставил на продажу дома по 1 евро
Чтобы стать их владельцем, нужно выполнить несколько условий.
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Итальянский городок Маэнца в 108 км к югу от Рима выставил на продажу дома по 1 евро.
Так местные власти пытаются вдохнуть в вымирающую коммуну новую жизнь. По данным последней переписи, в Маэнце проживало чуть более 3 тысяч человек, в основном, пожилого возраста.
В городе на живописных холмах доступны около сотни заброшенных каменных зданий, сообщает CNN. Чтобы стать владельцем одного из них, нужно выполнить ряд условий: отремонтировать дом в течение трех лет и оставить залог в размере 5 тысяч евро. Эту сумму вернут по завершении ремонтных работ. Кроме того, нужно будет предоставить проект дизайна и получить одобрение.
Чтобы поселиться в Маэнце, не обязательно даже иметь вид на жительство, говорят городские власти. Но если желающих будет много, предпочтение будут отдавать молодым семьям, желающим обосноваться в городе надолго.
Дома по 1 евро в Италии начали продавать несколько лет назад. В основном к таким мерам прибегают вымирающие коммуны на юге страны, где не хватает рабочих мест. Маэнца — первый город в окрестностях итальянской столицы, который присоединился к акции.
Анна Лысенко
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