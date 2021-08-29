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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Оптическая иллюзия с лошадью озадачила сеть (видео)

Это тест на работу головного мозга.

Пользователи соцсетей обсуждают необычную оптическую иллюзию с лошадью: одни утверждают, что она идет вперед, а другие — что назад.

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Ролик с лошадью разместила у себя в блоге телеведущая Джулия Брэдбери. Женщина утверждает: направление движения животного, которое видит зритель, зависит от того, какое из полушарий головного мозга лучше работает у человека.

Если кажется, что лошадь идет вперед, значит, у человека более развито левое полушарие, и наоборот, говорит Брэдбери.

Согласно теории, разработанной лауреатом Нобелевской премии, нейропсихологом Роджером Сперри, каждое полушарие головного мозга во многих отношениях действует как самостоятельный мозг. Левая половина более ответственна за аналитическое мышление, логику и внимание к деталям, правая — за творческое мышление и интуицию.

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