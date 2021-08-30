Житель США два раз за семь лет выиграл джекпот в лотерее

Майкл Уоршам из города Чесапик, штат Вирджиния, в середине августа купил скретч-карту местной лотереи, которая внезапно сделала его миллионером. Когда он стер защитный слой на билете, оказалось, что он сорвал джекпот в размере одного миллиона долларов.
По словам счастливчика, сначала он подумал, что выиграл 100 долларов, но, присмотревшись повнимательнее, обнаружил, что стал миллионером.
Кстати, Уоршама можно назвать настоящим везунчиком. В 2014 году в такой же скретч-лотерее он выиграл еще один джекпот в размере 2,5 миллионов долларов.
По словам победителя, свои деньги он предпочитает не тратить на «разные глупости», а откладывает сбережение на учебу для своих детей и делает «некоторые инвестиции», пишет UPI.