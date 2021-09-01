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15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые рассказали о жестоком насилии в древней пустыне Атакама

Конкуренция за землю и ресурсы была очень серьезной.

Чилийские исследователи во главе с антропологом Вивьен Станден из Университета Тарапака изучили останки 194 взрослых людей, захороненных на древних кладбищах в пустынной долине Азапа на севере Чили примерно в 800−600 годах до нашей эры. Из-за крайней засушливости пустыни эти скелеты очень хорошо сохранились, а на некоторых до сих пор есть волосы и мягкие ткани.

Внимательно изучив эти останки, ученые обнаружили, что у 40 древних людей были серьезные деформации черепа, свидетельствующие о насильственных действиях, а у 20 из них эти раны, скорее всего, стали причиной смерти. Как следует из характера ран, это были удары, нанесенные тяжелыми и большими предметами, например, булавой, деревянной палкой, дубинкой или метательным снарядом. Причем чаще всего удары таким орудием приходились в голову и наносились либо спереди, либо при нападении сзади.

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Ученые полагают, что такие ранения были связаны с межличностными конфликтами. Дело в том, что найденные останки, скорее всего, принадлежали древним земледельцам, которые пытались возделывать немногочисленные участки плодородной земли в одной из самых засушливых пустынь мира.

Поскольку таких участков было в том районе крайне мало, скорее всего, между обособленными группами жителей этого региона возникали конфликты за территорию и ресурсы, которые решались подобными столкновениями. Кроме того, ученые считают, что подобное насильство могло быть формой «запугивания» простого народа своими лидерами, которые стремились удержать власть и контроль, создавая социальное неравенство в стрессовых условиях, пишет Science Alert.

Екатерина Гура

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