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 Фотограф показал самые необычные семена и плоды в мире Фотографии стали частью книги и выставки Королевского ботанического сада Эдинбурга
Фоторепортажи
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19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский фотограф показал самые необычные семена и плоды в мире

Фотографии стали частью книги и выставки Королевского ботанического сада Эдинбурга.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Британский фотограф Левон Бисс, специализирующийся на макроснимках, создал удивительную фотосерию самых необычных и редких семян и плодов в мире.

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«Скрытая красота семян и фруктов: ботаническая фотография Левона Бисса» включает в себя 100 фотографий самых разных образцов, собранных в разные столетия специалистами Королевского ботанического сада Эдинбурга. Многие из отснятых семян до сих пор не изучены и даже не имеют названий, а некоторые виды уже давно вымерли.

Как рассказал Бисс, чтобы добиться максимальной детализации мелких семян, он использовал технику наложения фотографий с разным фокусом. К примеру, для создания одного готового изображения, ему пришлось объединить около 150 различных кадров.

Эти необычные и завораживающие снимки стали частью книги и выставки Королевского ботанического сада Эдинбурга, пишет CNN.

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