19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский фотограф показал самые необычные семена и плоды в мире
Фотографии стали частью книги и выставки Королевского ботанического сада Эдинбурга.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Британский фотограф Левон Бисс, специализирующийся на макроснимках, создал удивительную фотосерию самых необычных и редких семян и плодов в мире.
«Скрытая красота семян и фруктов: ботаническая фотография Левона Бисса» включает в себя 100 фотографий самых разных образцов, собранных в разные столетия специалистами Королевского ботанического сада Эдинбурга. Многие из отснятых семян до сих пор не изучены и даже не имеют названий, а некоторые виды уже давно вымерли.
Как рассказал Бисс, чтобы добиться максимальной детализации мелких семян, он использовал технику наложения фотографий с разным фокусом. К примеру, для создания одного готового изображения, ему пришлось объединить около 150 различных кадров.
Эти необычные и завораживающие снимки стали частью книги и выставки Королевского ботанического сада Эдинбурга, пишет CNN.
Екатерина Гура