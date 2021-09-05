10:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 10 фактов о Байкале, которые стоит знать каждому
В первое воскресенье сентября в России отмечают День озера Байкал. Мы собрали 10 самых ярких фактов о самом глубоком озере планеты.
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1. Возраст Байкала составляет около 25−35 млн лет. Это уникальный «долгожитель», ведь большинство озёр, особенно ледникового происхождения, живут в среднем 10—15 тысяч лет.
2. Байкал — самое глубокое озеро в мире. Его средняя глубина составляет около 730 метров, а наибольшая известная — 1637 метров.
3. В Байкале содержится 19% от мировых запасов пресной воды — 23615 кубокилометров.
4. Байкал называют озером Солнца. Солнечных дней в году здесь больше, чем на курортах Черного моря.
5. На территории озера находится более 20 пещер, многие из которых имеют несколько залов.
6. В озере живут 2630 видов, подвидов и разновидностей животных и водных растений. ⅔ из них обитают только в этом водоёме. Например, рачок байкальская эпишура живет только в Байкале. Он не только «кормит собой» местную рыбу, но и выполняет функцию фильтра: пропускает через себя воду, очищая её.
7. Берега Байкала были заселены уже в середине II тысячелетия до н. э. В Прибайкалье жили племена глазковской культуры — предки эвенков. В настоящее время на берегах Байкала проживает около 100 тысяч человек.
8. По мнению исследователей, на дне Байкала содержится порядка 300 млн тонн нефти. Она просачивается в нескольких местах озера, формируя постройки из битума и газовых гидратов, или просто всплывает с поверхности дна. Этот естественный процесс не опасен, но масштабная добыча углеводородов на Байкале может привести к экологической катастрофе, считают ученые.
9. Байкал страдает от загрязнения сточными водами и вырубки окружающих лесов. Ежегодно в озеро попадает 4 млн тонн сточных вод от предприятий.
10. В 1996 году Байкал был внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. А в 1999 году в России был принят Федеральный закон «Об охране озера Байкал», устанавливающий особый режим защиты природной территории.
Анна Лысенко
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