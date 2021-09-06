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14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Приморском зоопарке родились редкие белые львята

Сотрудники парка показали милое видео с малышами.

В природном парке «Белый лев» во Владивостоке произошло радостное событие. Редкая белая львица по кличке Луна родила троих котят. Этой новостью поделились сотрудники парка на своей странице в соцсетях.

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Сообщается, что и мама, и малыши, чувствуют себя отлично. Другие подробности о львятах сотрудники парка обещали рассказать позже.

Белые львы в природе являются очень редкими и находятся на грани вымирания. В основном они живут в зоопарках и заповедниках, а потому появление на свет сразу трех малышей является действительно радостным и важным событием.

Новоиспеченная мама Луна появилась в парке «Белый лев» в конце 2018 года. Вместе с сестрой Тайей их купили в минском зоопарке.

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