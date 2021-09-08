Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Тест: можно ли вас назвать грамотным человеком? С 1967 года 8 сентября по инициативе ЮНЕСКО в мире отмечается Международный день грамотности
Фоторепортажи
11Самые крупные наводнения в истории России
10Умер Жан-Поль Бельмондо
17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Схватка динго с орланом из-за краба попала на фото в Австралии

Это очень нетипичное поведение для этих животных.

Туристы на австралийском острове Фрейзер стали свидетелями почти невероятной сцены: собака динго подралась с орланом из-за добычи, которую они украли у местного рыбака.

Читайте также
Рыбак из Шотландии поймал ярко-синего омара (фото)

Драку диких животных, которым по всем законам природы положено избегать друг друга, заметила женщина по имени Александра Ритмейер, которая отдыхала на острове с семьей.

Невероятным оказалось уже то, что динго подкрался к ловушке для крабов в воде, проделал в ней дырку и похитил добычу, говорит женщина. А в следующую секунду на динго спикировал орлан и попытался выхватить краба у него из пасти.

Ритмейер уже больше 20 лет занимается помощью диким животным в одном из национальных парков страны. Она сообщила Daily Mail, что видит подобную сцену впервые.

Зарычав на птицу, динго выронил краба в воду. Он подпрыгнул примерно на метр в высоту, пытаясь схватить орлана. Птица, выставив когти, напала в ответ. Схватка, по словам Ритмейер, затянулась минут на десять, но в итоге орлан улетел, а динго отыскал краба в воде и проглотил.

Остров Фрейзер в прошлом году сильно пострадал от лесных пожаров, и местные животные до сих пор испытывают нехватку пищи. Это заставило собак динго научиться разорять ловушки рыбаков, а орланов — стать напористее, предположила Ритмейер.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
Вместе с главой МЧС погиб известный режиссер Александр Мельник
ФИФА запретила клубам АПЛ использовать бразильских футболистов
Путин назвал гибель главы МЧС Зиничева личной утратой
«Обязательно жахнем»: в Минфине заявили о «планах» приватизации
Тест: можно ли вас назвать грамотным человеком?
Росздравнадзор назвал число жалоб на реакции после вакцинации
Горячие темы на Авто
Так ли они неправы? 341
Шоу у родов.. 333
А тем временем... 219
Маразм крепчал...((((((((( 149
Кино
Бондарчук, Дорн, Лолита на премьере фильма Серебренникова Режиссер представил свою новую работу по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него»
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Ретро-консоль и портативный блендер: топ-20 беспроводных товаров
Популярные темы на «Детях»
В декрете сидят до 3 лет от лени, чтобы не работать? 611
Просто выговорится .. не судите строго. 608
Забавные картинки 510
не-конкурс: 12 рассказов 434
Леди
Мария Михалкова-Кончаловская показала редкие фото с мужем Наследница звездной династии и ее избранник отметили первую годовщину супружеской жизни
Дом
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
6 интерьеров узких комнат
8 небанальных идей для украшения комнаты школьника
5 актуальных идей для декора и оформления интерьера
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь