17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Схватка динго с орланом из-за краба попала на фото в Австралии
Это очень нетипичное поведение для этих животных.
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Туристы на австралийском острове Фрейзер стали свидетелями почти невероятной сцены: собака динго подралась с орланом из-за добычи, которую они украли у местного рыбака.
Драку диких животных, которым по всем законам природы положено избегать друг друга, заметила женщина по имени Александра Ритмейер, которая отдыхала на острове с семьей.
Невероятным оказалось уже то, что динго подкрался к ловушке для крабов в воде, проделал в ней дырку и похитил добычу, говорит женщина. А в следующую секунду на динго спикировал орлан и попытался выхватить краба у него из пасти.
Ритмейер уже больше 20 лет занимается помощью диким животным в одном из национальных парков страны. Она сообщила Daily Mail, что видит подобную сцену впервые.
Зарычав на птицу, динго выронил краба в воду. Он подпрыгнул примерно на метр в высоту, пытаясь схватить орлана. Птица, выставив когти, напала в ответ. Схватка, по словам Ритмейер, затянулась минут на десять, но в итоге орлан улетел, а динго отыскал краба в воде и проглотил.
Остров Фрейзер в прошлом году сильно пострадал от лесных пожаров, и местные животные до сих пор испытывают нехватку пищи. Это заставило собак динго научиться разорять ловушки рыбаков, а орланов — стать напористее, предположила Ритмейер.
Анна Лысенко
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