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13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из России придумал Lego по мотивам «Поля чудес»

Теперь пользователи соцсетей требуют наборы на тему КВН и «В мире животных».

Иллюстратор комиксов Артём Бизяев из Санкт-Петербурга показал, как выглядел бы конструктор Lego по мотивам «Поля чудес».

В концепте есть все основные элементы телешоу: барабан, табло, ведущий Леонид Якубович, зрители, тройка игроков и даже традиционные корзины с подарками от участников.

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«В смысле, это не настоящий набор? А как я его куплю тогда?» — шутят комментаторы в соцсетях.

«Хорошо бы там было много деталек-букв — тогда будет почти играбельно (понимаю, что это виртуальная моделька)», — добавляет один из пользователей соцсетей.

«Жалко, тут нет банки с огурцами», «Вот бы ещё с КВНом такой набор, да?», «Божечки, лего-Якубович! Хочу еще лего-Дроздова к нему», — отмечают читатели.

Это не первый концепт конструктора от Бизяева. Ранее он придумал Lego по мотивам «Деревни дураков» и сказки о Бабе Яге. Последний проект иллюстратор даже выдвинул на рассмотрение в Lego Ideas.

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