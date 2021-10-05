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18:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обезьяна проникла в VIP-зал аэропорта в Индии (видео)

Получила свой бесплатный напиток и пошла гулять дальше.

Дикая обезьяна забрела в VIP-зал аэропорта в Индии и сумела украсть фруктовый сок, прежде чем ее выгнали из здания.

Инцидент произошел в международном аэропорту Индиры Ганди в Дели. Ожидающие своих рейсов пассажиры сняли на видео, как незваная гостья прогуливается по стойке бара, взбирается на этажерку с журналами и отправляется исследовать зал вылетов дальше. По дороге она крадет фруктовый сок под носом у бармена.

Наблюдавшие за сценой пассажиры VIP-лаунж-зоны не делали попыток прогнать животное, но снимали все происходящее на телефоны.

Представители аэропорта подтвердили, что обезьяну благополучно выпустили на свободу. Ни животное, ни люди не пострадали, сообщает UPI.

А вот озорная обезьяна из Индонезии не была настолько милой, как ее «коллега» из Индии. Она украла телефон у танцующих девушек прямо во время записи видео.

Ранее соцсети покорила горилла в одном из австралийских зоопарков. Она дразнит людей, показывая им язык в ответ на приветствие.

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Еще больше интересного о животных

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