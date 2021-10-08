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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рабочий день «киноэкипажа» на борту МКС показали на фото

«Закулисье» уникального съемочного процесса на орбите.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко уже третьи сутки находятся на околоземной орбите. Они продолжают работу над художественным фильмом «Вызов» — первой полнометражной кинокартиной в истории, которая будет снята в космосе.

«Роскосмос» поделился снимками рабочего дня команды.

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«Вместе с этим космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Новицкий проводят плановые работы по перестановке ложементов в транспортных пилотируемых кораблях “Союз МС-19” и “Союз МС-18”, а также осуществляют сеансы поддержания физической формы согласно программе полёта 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию», — сообщили в «Роскосмосе».

«Киноэкипаж» в составе космонавта Антона Шкаплерова, Юлии Пересильд и Клима Шипенко отправился на Международную космическую станцию 5 октября 2021 года.

Пересильд и Шипенко должны провести в космосе 12 дней. Их возвращение на Землю запланировано на 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким.

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