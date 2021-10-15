21:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что ранний современный человек жил в тропических лесах
Раньше специалисты считали эти районы препятствием для Homo sapiens.
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Хотя есть свидетельства того, что ранние современные люди были в регионах тропических лесов в Юго-Восточной Азии около 70 тысяч лет назад, до сих пор ученые не могли точно сказать, жили ли они там постоянно и насколько хорошо адаптировались к этим условиям. Причиной тому — плохая сохранность органического материала в таких районах, которая мешала провести исследования. Но ученые нашли выход.
Международная группа специалистов под руководством Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге и Университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце исследовала зубы найденных останков ранних Homo sapiens в тропических лесах Юго-Восточной Азии с помощью нового анализа стабильных изотопов цинка из зубной эмали.
В этом исследовании ученые проанализировали соотношение стабильных изотопов цинка в зубах животных и человека из двух мест в провинции Хуа Пан в Лаосе: Там Па Линг и соседнего участка Нам Лот. По словам исследователя из Копенгагенского университета Фабриса Деметера, место Тампа Линга особенно важно для палеоантропологии и археологии Юго-Восточной Азии, потому что оно, возможно, содержит самую древнюю летопись окаменелостей нашего вида в этом регионе.
Но из-за сложного климата и условий тропиков археологи имеют очень мало свидетельств существования здесь ранних современных людей — лишь немногочисленные фрагменты зубов и костей. Именно поэтому было довольно сложно изучить приспособленность Homo sapiens к этим условиям.
В новом исследовании ученые изучили останки фрагментов зубов Homo sapiens, которые датируются поздним плейстоценом (от 46 тысяч до 63 тысяч лет назад). С помощью изотопного анализа цинка в зубной эмали также были проанализированы различные млекопитающие, в том числе буйволы, носороги, кабаны, олени, медведи, орангутаны, макаки и леопарды из этого же региона. Все эти разные животные демонстрируют различное пищевое поведение, которое можно сравнить с диетой древнего человека и выяснить его рацион.
По словам исследователей, сравнение значений изотопов цинка у ископаемого Homo sapiens из Там Па Линга с животными убедительно свидетельствует о том, что у древнего человека было разнообразное меню, состоящее из растительной и белковой пищи. Такая всеядная диета отличается от большинства данных по древним людям в других регионах мира для того периода времени, где почти всегда наблюдается диета, состоящая в основном из мяса.
Исследователь из Национального музея естественной истории Парижа Элиза Дюфур также отметила, что был проведен еще один метод — анализ стабильных изотопов углерода, который показал, что потребляемая пища поступала исключительно из лесной среды.
Традиционно считалось, что такие районы были препятствием для ранних Homo sapiens и обитали они в основном в степях и саваннах. Но некоторые исследователи также предполагают, что в прошлом другие человеческие виды, такие как Homo erectus и Homo floresiensis, вымерли, потому что они, в отличие от Homo sapiens, не могли адаптироваться к тропикам.
Новые данные вполне могут подтвердить эту теорию, по крайне мере уже сейчас понятно, что наш вид мог адаптироваться к разным условиям жизни. В будущем ученые планируют сравнить полученные данные по изотопам цинка с данными других исследований доисторических видов человека в Юго-Восточной Азии, таких как Homo erectus и Homo floresiensis. Возможно, специалистам удастся лучше понять, почему они вымерли, а наш вид выжил.
Напомним, ранее исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что только от 1,5 до 7 процентов генома современного человека оказались уникальными для нашего вида Homo sapiens. Ученые проанализировали геномы одного денисовца, двух неандертальцев и 279 современных людей и определили, какие части современного человеческого генома отсутствовали в общих предках всех гоминидов и не были результатом межвидового скрещивания с неандертальцами и денисовцами.
Екатерина Гура