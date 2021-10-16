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13:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Зеленая тыква из Огайо установила мировой рекорд

Самый обычный сорт дал гигантские плоды.

Пара фермеров из городка Барнсвилль в американском штате Огайо вырастила зеленую тыкву весом 982 кг и установила мировой рекорд для этого сорта тыкв.

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Тодд и Донна Скиннеры выращивают тыквы и кабачки почти 30 лет. Они знали, что посаженная ими самая обычная тыква будет большой, но не ожидали вырастить рекордсмена, сообщает WTOV-TV.

Тыква обыкновенная достигает гигантских размеров не часто. К самым крупным сортам тыкв принадлежат «Неаполь Лонг», «Атлантик Гигант», «Ранний гигант», «Криула Патака», «Стофунтовая», «Биг Макс», «Титан» и другие.

Самую крупную тыкву среди всех сортов вырастил в 2016 году житель Бельгии Матиас Виллемейнс. Ее вес составил 1190,49 кг.

А самую большую тыкву в России вырастил фермер из Луховиц по имени Андрей Гусев. Ее вес составляет 692,5 килограмма, а окружность — 4,5 метра.

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