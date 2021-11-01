В США построят крупнейший в мире район, напечатанный на 3D-принтере

Американские строительные компании Lennar Group и ICON объявили о запуске необычного проекта — крупнейшего в мире района из ста домов, напечатанных на 3D-принтере. Современные постройки появятся в городе Остин, штат Техас. Начало строительства запланировано на 2022 год.
Сообщается, что для строительства жилого района будут использовать 3D-принтер Vulcan, который слой за слоем наносит специальную бетонную смесь Lavacrete, создавая каркас домов.
Скорость печати составляет около 25 сантиметров в секунду, что позволяет создавать простые небольшие дома за сутки, а более сложные архитектурные строения — за три-четыре дня.
Смесь Lavacrete — это особо прочная строительная смесь, которая позволит домам выдерживать сильные землетрясения и экстремальную погоду, что особо актуально для Техаса, часто страдающего от торнадо и штормов.
Ранее компания ICON уже создавала подобным образом 3D-дома и в самом Техасе, и в мексиканском городке Накахуке, где практически сразу же после завершения строительства случилось сильное землетрясение магнитудой 7,4 балла, так что напечатанные дома уже прошли экстремальные испытания в реальности. Кстати, компания ICON также ранее напечатала среду обитания для астронавтов NASA, имитирующую поверхность Марса, для проекта Mars Dune Alpha.
Сообщается, что новые дома в Остине будут не только удобными, красивыми и прочными, но и энергоэффективными и энергонезависимыми благодаря фотоэлектрическим крышам.
Кроме того, процесс их создания почти не предполагает строительных отходов и полностью соответствует Международному строительному кодексу (IBC), пишет Interesting Engineering.