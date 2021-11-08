Деревянная птица за 100 долларов оказалась статуэткой Анны Болейн

Торговец антиквариатом Пол Фицсиммонс из Девона, на юго-западе Англии, в 2019 году купил на одном из небольших аукционов декоративную деревянную птицу, заплатив за нее около 100 долларов. Уже тогда он предполагал, что изящно вырезанная статуэтка может быть как-то связана с Тюдорами, правившими в Англии в 1485—1603 годах. Но истинная ценность деревянной птицы открылась позже.
Фицсиммонс решил провести расследование и спустя почти два года выяснил, что первоначальной владелицей птицы была знаменитая королева Анна Болейн, одна из жен Генриха VIII Английского. Пол объяснил, что сделал открытие, сопоставив птицу с рисунком королевского дворца Хэмптон-Корт, на котором изображена та же фигурка.
Историк Трейси Борман, главный куратор Исторических королевских дворцов (благотворительной организации, которая управляет дворцом Хэмптон-Корт) сказала, что деревянная птица Пола очень похожа на другие статуэтки, вырезанные для Большого зала дворца, и, вероятно, была частью декоративной схемы, созданной специально для Анны Болейн. Птица имеет очень тонкую и изящную резьбу, кроме того, она имеет остатки позолоты, которая говорит о том, что предмет имел высокий статус и мог являться частью декора королевского дворца.
По словам экспертов, деревянная птица, купленная Фицсиммонсом, уникальна еще и тем, что практически не имеет аналогов.
Дело в том, что после того, как Анна Болейн была обвинена королем в неверности и казнена, Генрих VIII приказал уничтожить все, что с ней было связано. Таким образом, до наших дней дошло очень мало личных вещей или предметов интерьера одной из самых известных английских королев. Историки полагают, что деревянную птицу мог спасти кто-то из приверженцев Болейн.
Благодаря вновь открывшимся фактам, ценность деревянной статуэтки возросла от 100 долларов до 270 тысяч долларов. Однако Фитцсиммонс не намерен наживаться на исторической находке. Наоборот, он планирует подарить птицу XVI века дворцу Хэмптон-Корт, где она была размещена изначально, а сейчас может украсить восстановленные покои Анны Болейн, пишет CNN.
Напомним, что печально известный Генрих VIII отделился от католической церкви, чтобы развестись со своей первой женой Екатериной Арагонской и жениться на Анне Болейн в 1533 году.
Этот шаг привел к созданию отдельной англиканской церкви.
Но три года спустя он обвинил Болейн в супружеской неверности, инцесте и заговоре — и приказал ее казнить. Она была обезглавлена в Тауэре в мае 1536 года. Интересно, что из всех жен Генриха именно Анна Болейн прославилась больше всего и стала героиней не одного романа и киноэкранизаций.