Ученые нашли новый вид динозавров, живших в Гренландии 214 миллионов лет назад

Международная группа палеонтологов из Португалии, Дании и Германии объявила о том, что нашла новый, ранее неизвестный вид динозавров, обитавших на территории современной Гренландии около 214 миллионов лет назад.
Двуногий травоядный ящер с длинной шеей был предшественником зауроподов, самых крупных наземных животных, когда-либо существовавших на планете. Новый вид получил название Issi saaneq, что в переводе с языка коренных народов острова означает «холодная кость».
Останки динозавров (два хорошо сохранившихся черепа) были впервые обнаружены в 1994 году во время раскопок в Восточной Гренландии палеонтологами из Гарвардского университета.
Изначально ученые считали, что окаменелости принадлежат платеозавру, известному динозавру с длинной шеей, который жил в Германии, Франции и Швейцарии в триасовый период. Но для того, чтобы установить правду, специалистам понадобилось почти 27 лет исследований.
Команда провела микро-компьютерную томографию костей, которая позволила им создать цифровые 3D-модели внутренних структур и скелета. Исследования показали, что анатомия этих динозавров уникальна и найденные окаменелости принадлежат к совершенно новому виду, говорит ведущий автор работы Виктор Беккари, проводивший анализ в Лиссабонском университете NOVA.
Ученые отмечают, что оба черепа принадлежат одному и тому же виду, к тому же они были довольно молодыми динозаврами. Эти травоядные гиганты вырастали от 3 до 10 метров и жили на Земле в поздний триасовый период. Именно в это время суперконтинент Пангея распался, и начал формироваться Атлантический океан.
Новый гренландский динозавр отличается от всех других известных зауроподоморфов, но он имеет сходство с динозаврами Macrocollum и Unaysaurus, обитавшими на территории современной Бразилии на 15 миллионов лет раньше.
Ученые отмечают, что новое открытие не только является первым доказательством существования особого вида гренландских динозавров, но также позволяет лучше понять пути эволюции зауроподов, населявших Землю почти 150 миллионов лет.
Сообщается, что по после завершения всех дополнительных исследований, окаменелости Issi saaneq будут переданы в Музей естественной истории Дании.