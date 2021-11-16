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17:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Открытие года: в Англии обнаружили затерянные древние муралы

Они сохранились в первозданном виде.

Реставраторы в Англии неожиданно обнаружили настенные росписи времен королевы Елизаветы I (1558−1603), спрятанные под штукатуркой XIX века. Находка была сделана в средневековой усадьбе Калверли в Йоркшире, сообщает Guardian.

Затерянные рисунки на стене спальни исследователи назвали находкой, которая случается раз в жизни.

По их словам, росписи сохранились «в первозданном виде» — такими, какими они были во времена Тюдоров. Это не отдельные фрагменты — рисунки покрывают стены комнаты полностью.

На рисунках можно увидеть грифонов, птиц с зубами и других мифологических существ, а также вьющиеся виноградные лозы, гранаты, розы Тюдоров и эмблему Екатерины Арагонской, первой жены Генриха VIII.

Такой художественный стиль носит название гротеск от французского слова «причудливый». Оно в свою очередь восходит к латинскому «гротовый», «находящийся в гроте». Мода на гротески распространилась в конце XV века, когда живописцы в Риме случайно обнаружили руины Золотого дома Нерона — незавершенного дворцового комплекса, расписанного необычными узорами. Эти рисунки оказали огромное влияние на искусство эпохи Возрождения. Мода на них достигла и Англии.

Сейчас фонд, которой занимается реставрационными работами, планирует собрать более 125 тысяч долларов США для консервации настенных росписей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Анна Лысенко

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