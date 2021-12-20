16:14 (мск), источник: Кино Mail.ru
Названы лучшие актер и актриса года
Кроме того, проект Кино Mail.ru определил лучшие фильм и сериал 2021 года.
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Кино Mail.ru проанализировал рейтинги, количество оценок и пользовательскую активность на страницах фильмов, сериалов и актеров на проекте за 2021 год и определил лидеров в нескольких номинациях. Так, самой популярной актрисой года названа отправившаяся на МКС ради съемок фильма «Вызов» Юлия Пересильд. В топ-10 также вошли: Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова (лидер прошлого года), Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Ирина Розанова, Виктория Толстоганова и Ольга Бодрова.
Самым популярным актером года стал 29-летний Юра Борисов, в прошлом году победивший в номинации «Прорыв года» в аналогичном рейтинге, а теперь возглавивший топ по популярности. За год с участием артиста вышли такие фильмы, как «Петровы в гриппе», «Капитан Волконогов бежал», «Красный Призрак», «Герда» и «Купе номер 6». Последний удостоился Большого приза жюри на Каннском кинофестивале и номинации на «Золотой глобус».
За Борисовым в десятке самых популярных актеров следуют: Сергей Бурунов, Павел Прилучный, Дмитрий Нагиев, Виктор Хориняк, Никита Ефремов, Александр Устюгов, Александр Робак, Кирилл Кяро, Павел Майков.
Лучшим фильмом года по оценкам пользователей стала фантастическая драма «Дюна» режиссера Дени Вильнева, вышедшая на экраны в сентябре 2021-го и являющаяся экранизацией одноименного романа Фрэнка Герберта. С небольшим отрывом по голосам второе место заняла история диснеевской злодейки в исполнении Эммы Стоун — «Круэлла». Третье место — у фантастической экшен-комедии о виртуальной реальности «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Замыкают пятерку лидеров этого года голливудский боевик российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» и фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» с Джейсоном Стэйтемом.
Лучшим российским сериалом 2021 года согласно зрительским рейтингам стал проект онлайн-платформы KION «Хрустальный», 10-серийная криминальная драма по сценарию Олега Маловичко, вдохновленному реальными событиями. Второе место — у психологической драмы «Контакт» (Premier) дебютировавшего в режиссуре Евгения Стычкина. На третьей позиции расположились «Вампиры средней полосы» — проект Start о вампирском клане, проживающем в Смоленске. Четвертое и пятое места — у сериалов «Первого канала» «Вертинский» и «Мосгаз. Дело № 8: Западня» соответственно.
Зарубежным сериалом года стала детективная драма «Мейр из Исттауна» от HBO с Кейт Уинслет в главной роли. В топ-5 лучших иностранных проектов также вошли: «Игра в кальмара» (Netflix), «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (Netflix), «Колесо времени» (Amazon Prime) и «ВандаВижен» от Marvel.
Также были определены самые популярные фильмы-2021, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок за год. Ими стали: «Последний богатырь: Корень зла», «Форсаж 9», «Мортал Комбат», «Лига Справедливости Зака Снайдера» и «Веном 2».
Подробнее об этих и других номинантах читайте в спецпроекте «Киноитоги 2021».