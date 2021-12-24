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12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы самые необычные рекорды 2021 года

В Книге рекордов Гиннесса составили топ самых необычных рекордов уходящего года, которые привлекли внимание во всем мире.

Самые длинные волосы у подростка

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17-летняя Ниланши Патель из Модаса в Индии вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных волос среди подростков. Их длина на момент рекорда составляла 190 сантиметров, но вскоре достигла 2 метров.

Незадолго до своего 18-летия в июле Ниланши решила попрощаться со своими рекордными волосами и пожертвовала их на благотворительность.

Самый крошечный младенец

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Маленький Кертис из США родился на сроке всего 21 неделя и 1 день. Он провел 275 дней в больнице, где врачи боролись за его жизнь. Малышу удалось выжить вопреки всем опасностям. Набрав вес и поправившись, он отправился домой вместе со счастливыми родителями.

Самые длинные ногти на руках

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Айанна Уильямс из США отрастила на руках ногти суммарной длиной 7,34 метра. Она несколько раз побила свой собственный рекорд, пока наконец не решила распрощаться с необычным достоянием. В апреле 2021 года Айанна впервые за 28 лет подстригла рекордные ногти и выставила их на продажу.

Женщина с самыми длинными в мире ресницами

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Жительница Китая Ю Цзянься отрастила ресницы рекордной длины. Самая длинная из ее ресниц достигает 20,5 см. Она растет на верхнем веке ее левого глаза. Другие ресницы на пару сантиметров короче, но все равно напоминают скорее локоны, чем защитное обрамление глаз.

Самая высокая женщина в мире

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24-летняя жительница Турции Румеиса Гелги была признана самой высокой женщиной в мире. Рост девушки составил 2,15 метра. Необычный рост девушки является результатом генетического заболевания под названием синдром Уивера.

«Любой недостаток можно превратить в преимущество, поэтому принимайте себя таким, какой вы есть, осознавайте свой потенциал и делайте все возможное», — сказала девушка, получая сертификат Книги рекордов Гиннесса.

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