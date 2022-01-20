Золотые скипетры из Эрмитажа оказались древними соломинками для пива

Российские ученые во главе с Виктором Трифоновым из Института материальной культуры РАН провели повторное исследование коллекции из восьми золотых и серебряных трубочек, более 100 лет хранящихся в Эрмитаже.
Необычные трубочки-стержни длиной 1,12 метра, диаметром 10 миллиметров и весом около 200 грамм, были найдены в 1897 году в могиле знатного человека во время раскопок Майкопского кургана в Адыгее. Эти золотые и серебряные трубочки состояли из нескольких сегментов, которые соединялись между собой вставкой друг в друга и последующим обжатием и пайкой. Их наконечники были украшены спиралевидным узором, а некоторые из трубочек также украшали декоративные фигурки быков. В 1898 году они были переданы на хранение в Эрмитаж.
Долгое время специалисты не могли понять их истинного назначения. Сначала трубочки считали скипетрами. Также выдвигались версии, что они могли быть каким-то ритуальным предметом или частью складного балдахина, который несли слуги над умершим во время похоронной процессии.
Современные ученые решили снова изучить артефакты и пришли к неожиданному выводу. Оказалось, что золотые и серебряные «скипетры» на самом деле являются древними соломинками для питья напитков, требующих фильтрации. В одной из трубочек специалисты обнаружили растительные остатки.
По мнению ученых, древние жители Северного Кавказа пили из соломинок пиво, сидя вокруг одного общего сосуда. Изображение такого застолья встречаются на изображениях, найденных на территории Ближнего Востока.