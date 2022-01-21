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18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые раскрыли тайну японских гробниц с помощью спутниковых снимков

Это первое подобное исследование знаменитых гробниц Кофун.

Исследовательская группа Миланского политехнического университета провела новое исследование древних японских гробниц в виде замочной скважины, известных под названием «кофун».

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Ученые воспользовались спутниковыми снимками высокого разрешения, с помощью которых вычислили ориентацию более 100 кофунов и пришли к интересным выводам. Оказалось, что все эти гробницы ориентированы на дугу восходящего солнца, считающуюся территорией богини Аматэрасу, которую японские императоры связывали с мифическим происхождением их династии.

Это исследование является первым подобным и хоть немного приоткрывает завесу тайны японских гробниц, о которых до сих пор практически ничего не известно.

Отметим, что японские острова усеяны сотнями древних курганов, самые крупные из которых имеют типичную форму замочной скважины. Построенные между третьим и седьмым веками нашей эры, самые большие из них приписываются полулегендарным первым императорам, а меньшие, вероятно, принадлежат придворным чиновникам и членам королевской семьи.

Самый крупный среди курганов — Дайсен Кофун. Его длина составляет 486 метров, а высота — около 36 метров. Его традиционно приписывают императору Нинтоку, шестнадцатому императору Японии. Дайсен Кофун принадлежит к группе гробниц, недавно внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Письменных источников по этим гробницам нет, а раскопки редки и ограничиваются более мелкими, так как самые крупные считаются гробницами первых полулегендарных императоров и строго охраняются законом. Охрана распространяется и снаружи: многие памятники огорожены забором, а заходить за периметр запрещено. По этим причинам невозможно получить точные измерения размера, высоты и ориентации. А потому спутниковые снимки на данный момент являются единственным возможным способом изучения этих древних памятников. Ученые из Миланского политехнического университета планируют продолжить свои исследования.

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