14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что использование смартфона вечером не ухудшает качество сна
Новые исследования реабилитировали гаджеты.
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Ранее проведенные исследования указывали на то, что использование перед сном смартфонов негативно сказывается на ночном отдыхе, однако специалисты Университета штата Нью-Йорк в Баффало не нашли такой связи.
Ученые провели исследование с участием 58 взрослых добровольцев, которые перед сном играли в игры, читали новости и листали ленты в соцсетях. Затем с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) специалисты отслеживали время и быстроту отхода участников ко сну, фазы быстрого и глубокого сна и общее время отдыха. Добровольцы также отвечали на вопросы анкеты, в которой отмечали, какой именно контент они смотрели перед сном, где находились в этот момент (лежали или сидели), а также совмещали ли они использование телефона с другой активностью, например, просмотр видео или прослушивание подкастов.
Результаты показали, что в целом использование смартфонов практически никак не сказалось на сне. Более того, некоторые испытуемые, наоборот, засыпали быстрее и спали более качественно, если перед сном сидели в телефоне.
Однако исследование показало и одну интересную деталь: качество сна действительно ухудшалось, если участник эксперимента делал сразу несколько дел одновременно, например, смотрел контент в смартфоне и слушал новости, подкаст или смотрел параллельно видео.
Екатерина Гура