Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Охранник объяснил, почему испортил картину ученицы Малевича Мужчина, который испортил картину ученицы Казимира Малевича в Екатеринбурге, говорит, что принял экспозицию в «Ельцин центре» за выставку детских рисунков
Фоторепортажи
10Миротворцы ОДКБ в Казахстане
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что использование смартфона вечером не ухудшает качество сна

Новые исследования реабилитировали гаджеты.

Источник: Reuters

Ранее проведенные исследования указывали на то, что использование перед сном смартфонов негативно сказывается на ночном отдыхе, однако специалисты Университета штата Нью-Йорк в Баффало не нашли такой связи.

Ученые провели исследование с участием 58 взрослых добровольцев, которые перед сном играли в игры, читали новости и листали ленты в соцсетях. Затем с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) специалисты отслеживали время и быстроту отхода участников ко сну, фазы быстрого и глубокого сна и общее время отдыха. Добровольцы также отвечали на вопросы анкеты, в которой отмечали, какой именно контент они смотрели перед сном, где находились в этот момент (лежали или сидели), а также совмещали ли они использование телефона с другой активностью, например, просмотр видео или прослушивание подкастов.

Результаты показали, что в целом использование смартфонов практически никак не сказалось на сне. Более того, некоторые испытуемые, наоборот, засыпали быстрее и спали более качественно, если перед сном сидели в телефоне.

Однако исследование показало и одну интересную деталь: качество сна действительно ухудшалось, если участник эксперимента делал сразу несколько дел одновременно, например, смотрел контент в смартфоне и слушал новости, подкаст или смотрел параллельно видео.

Пора радовать: подарки к 23 февраля и 8 марта с огромными скидками

Екатерина Гура

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь