Согласно опубликованным данным, 56,8 процента респонендентов поддерживают ввод войск на украинскую территорию. Против высказались 32,5 процента опрошенных, 10,7 процента от ответа воздержались.
Отмечается, что мнения среди сторонников действующей власти страны и оппозиции распределились примерно одинаково — 63 и 64 процента соответственно. При этом чаще всего за участие Польши выступали граждане старше 30 лет, мужского пола и с высшим образованием.
6 мая польский политолог Конрад Ренкас заявил, что Варшава отправила сражаться на Украину своих военнослужащих и наемников. По его словам, присутствие иностранных военных на украинской территории будет расширяться, поскольку они необходимы для правильного использования вооружений, предоставленных Киеву западными странами.
О планах установить польский контроль над частью территории Украины 28 апреля заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, Польша прорабатывает совместно с США план по установлению военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими территориями».
В тот же день Министерство обороны Польши объявило о военных учениях и проинформировало, что с 1 мая и до конца месяца на севере и востоке страны будет интенсивное движение колонн военной техники. Однако утверждения о планах установить контроль над западной Украиной в ведомстве опровергли. Спустя несколько дней польские власти без объяснения причин распорядились снять украинские флаги с общественного транспорта в Варшаве, которые ранее были размещены в знак солидарности с республикой.