В России за сутки выявили 4 тыс. заразившихся COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки в России умерли 98 заболевших, что на 3 человека меньше, чем вчера (101). Общее число умерших достигло 377 248. За день выздоровели 5043 человека, всего — 17 619 414.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Московская, Ростовская, Рязанская, Свердловская и Ярославская области, Чувашия — по 2 (10 884, 7040, 2244, 6868, 3815, 8259, 8442, 2333, 3734, 15 056, 10 899, 3367, 10 733, 2780, 4625).
Минздрав сообщил, что в России «активно болеют» более 100 тыс. человек. По данным Роспотребнадзора, новых штаммов COVID-19 в стране не выявляли, доминирует все еще «стелс-омикрон».