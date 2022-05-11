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11:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили 4 тыс. заразившихся COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 4102 случая заражения коронавирусом. Это на 9,47% меньше, чем накануне (4531). Число суточных госпитализаций составило 1132 — на 13,2% больше предыдущего показателя (1000), сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: AP 2022

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Санкт-Петербург — 304 (за все время — 1 523 204),
  • Москва — 217 (2 764 443),
  • Татарстан — 193 (146 836),
  • Волгоградская область — 158 (218 599),
  • Челябинская область — 151 (328 121).

За сутки в России умерли 98 заболевших, что на 3 человека меньше, чем вчера (101). Общее число умерших достигло 377 248. За день выздоровели 5043 человека, всего — 17 619 414.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 16 (с начала пандемии — 43 437);
  • Санкт-Петербург — 14 (33 628);
  • Пензенская и Челябинская области — по 4 (5846 и 7621);
  • Башкортостан, Самарская области — по 3 (5628 и 7828);

Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Московская, Ростовская, Рязанская, Свердловская и Ярославская области, Чувашия — по 2 (10 884, 7040, 2244, 6868, 3815, 8259, 8442, 2333, 3734, 15 056, 10 899, 3367, 10 733, 2780, 4625).

Минздрав сообщил, что в России «активно болеют» более 100 тыс. человек. По данным Роспотребнадзора, новых штаммов COVID-19 в стране не выявляли, доминирует все еще «стелс-омикрон».

Лаура Кеффер

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