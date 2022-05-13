10:24 (мск), источник: Life.ru
Пенсии для самозанятых: Сколько получат те, кто работал только на себя
Всё больше россиян выбирают для себя налоговый режим самозанятого. На какую пенсию смогут рассчитывать эти граждане, разбирался Лайф.
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Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в первом квартале нынешнего года в России количество самозанятых превысило 4,2 миллиона человек. При этом количество таких граждан продолжает расти, а перечень доступных для них видов деятельности постоянно расширяется. Например, в начале мая правительство внесло в Госдуму законопроект, который в случае принятия позволит официально работать водителем такси любому совершеннолетнему гражданину, который уведомил ФНС о выборе режима уплаты налога на профессиональный доход по сниженной ставке 4−6% (то есть официально объявил себя самозанятым).
Однако для того, чтобы при достижении пенсионного возраста получать гарантированную пенсию от государства, самозанятым россиянам, как и гражданам, которые работают по трудовому договору, нужно иметь определённый минимум страхового стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов (так называемых баллов). И в ряде случаев это непросто.
По российскому законодательству самозанятым может стать гражданин, который оказывает собственные платные услуги, но при этом не нанимает других сотрудников и имеет доход не более 2,4 миллиона рублей в год. В этом случае для такого гражданина налоговая ставка составит от 4% при работе с физлицами и до 6% — с юрлицами. И никаких других налоговых и неналоговых отчислений самозанятый делать не обязан.
Однако, так как при таком режиме пенсионные страховые взносы не платятся и учёт трудового стажа не ведётся, те самозанятые, которые не предпринимают никаких дополнительных действий, могут рассчитывать только на социальную пенсию по старости при достижении 65 лет у женщин и 70 лет у мужчин. На сегодняшний день её размер без региональных социальных доплат составляет 6564,31 рубля.
Очевидно, что на такую сумму в месяц прожить пенсионеру практически невозможно. Однако для тех самозанятых, которые всё же задумываются о своей старости, но не имеют достаточного количества стажа и пенсионных баллов, наработанных до получения налогового статуса плательщика налога на профессиональный доход, есть вариант получить страховой стаж и баллы за дополнительную плату. Для этого потребуется подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) по месту жительства или в электронной форме через личный кабинет на сайте ПФР или на портале «Госуслуги».
В законе № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» указаны минимальная и максимальная суммы добровольных пенсионных взносов. Для обычных физлиц и для плательщиков налога на профессиональный доход они немного различаются. Для самозанятых добровольный взнос на 2022 год определён так: наименьшая сумма — 34 445 рублей, а максимальная — 275 560 рублей (статья 430 Налогового кодекса РФ). Технически всё можно оплатить в течение года как одной суммой, так и частями.
Но с точки зрения преимуществ от добровольного взноса выгоды неоднозначны. Ведь по закону за минимальный взнос в 2022 году добавят только один балл (это плюс 107,36 рубля к пенсии), а за максимальный взнос — не более восьми баллов (то есть 858,88 рубля к пенсии). Согласно данным ПФР, в этом году для выхода на страховую пенсию достаточно иметь 23,4 балла, а к 2026 году потребуется уже 30. И эти самые 30 баллов к социальной пенсии добавят всего 3220,8 рубля, а значит, самозанятый, который делает минимальный ежегодный взнос, может получать примерно 9785,11 рубля (6564,31 + 3220,8). Это если ко времени его выхода на пенсию законодательно не увеличат минимальную социальную часть.
— Сейчас практика показывает, что большинство россиян, выбравших для себя режим самозанятого, прекрасно понимают перспективу своей маленькой пенсии, но это их вовсе не смущает, — рассказал кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев. — Дело в том, что этим гражданам при выходе на пенсию в любом случае положена выплата не ниже размера минимального прожиточного минимума по региону (на сегодня средняя по РФ — 10 882 рубля. — Прим. Лайфа). И эта сумма сопоставима или даже чуть выше той, на которую можно претендовать, делая минимальные взносы. Соответственно, многие предпочитают добровольные взносы в ПФР не делать, это их право.
Не секрет, что некоторые российские пенсионеры пополняют свой бюджет за счёт регулярных подработок. Однако многие пока не спешат регистрироваться в качестве самозанятых. Они опасаются, что ПФР, получив информацию от налоговиков, может приравнять их как плательщиков налога на профессиональный доход к статусу работающих пенсионеров. И тогда страховая пенсия будет выплачиваться без учёта индексации, что, само собой, невыгодно.
— Для пенсионеров стать самозанятым — вариант неоднозначный, — считает адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Как раз индексацию пенсии сохранить можно. Ведь если не делать добровольные отчисления в ПФР, то с точки зрения закона занятыми эти пенсионеры считаться не будут (статья 2 закона 1032−1 «О занятости». — Прим. Лайфа). Но для самозанятых могут быть упразднены льготы, зависящие от доходов. Например, это касается субсидий на оплату жилищных и коммунальных услуг.
Однако статус самозанятого никак не влияет на изменение группы инвалидности, право на льготные лекарства, компенсации и бесплатные реабилитационные мероприятия, так установлено нормативными актами Правительства РФ. А ещё за самозанятым сохраняются практически все региональные пенсионные надбавки и выплаты.
Для справки. Режим для самозанятых распространяется на следующие виды профессиональной деятельности: