РПЦ рассматривает предложение Шойгу о возможности канонизации Суворова

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) рассматривает предложение ряда общественных организаций, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу о возможности причисления к лику святых полководца Александра Суворова, РПЦ соберет материалы о его жизни и информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения, это обязательный критерий для канонизации. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель Синодальной комиссии по канонизации святых Московского патриархата игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
«Личность великого полководца, конечно же, привлекает к себе внимание многих людей, неоднократно уже ставился вопрос разными общественными организациями, отдельными деятелями. Даже министерством обороны, лично министром обороны — они обращались к нам с этим вопросом (о канонизации — прим. ТАСС). <…> Святейший патриарх ответил Сергею Кужугетовичу (Шойгу — прим. ТАСС), что мы будем собирать материалы. И вы собирайте материалы о его жизни, может быть, о тех чудесах, которые совершались, о которых мы не знаем. Когда у нас будет достаточно много материала, мы уже вернемся к этому вопросу основательно», — сказал епископ.
«Мы рассматриваем те материалы, которые нам предоставляет епархия, на территории которой жил подвижник благочестия. В данном случае это Санкт-Петербургская митрополия. Рекомендация митрополиту Варсонофию такая святейшим (патриархом — прим. ТАСС) была дана», — сказал собеседник агентства, уточнив, что не знает, на какой стадии находится сейчас работа в митрополии.
Александр Васильевич Суворов (1730−1800) — великий русский полководец, военный теоретик, князь Италийский, граф Рымникский, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских войск, великий маршал войск пьемонтских. Обладатель всех российских военных орденов и многих иностранных наград. На протяжении почти полувека непрерывной боевой деятельности он участвовал в семи войнах, провел 60 сражений и не проиграл ни одного.