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08:07 (мск), источник: ТАСС

В аэропорту Новосибирска построят современную ВПП

Она заменит одну из двух действующих полос.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Взлетно-посадочную полосу (ВПП) построят в крупнейшем за Уралом транзитном авиаузле Толмачево (Новосибирск) при реконструкции аэропорта, она заменит одну из двух используемых сейчас полос, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

По инвестпрограмме, рассчитанной до 2025 года, планировалась реконструкция первой искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 км и шириной 60 метров.

«Сейчас заказали проектно-сметную документацию. Предполагается строительство новой [полосы], а старая, которая находится в ведении Министерства обороны, будет переведена в рулежную дорожку, их тоже не хватает. До конца года проектно-сметную документацию разработают», — сказал Костылевский. Он также отметил, что уже началась реконструкции второй взлетно-посадочной полосы (находится в ведении Росавиации): подрядчик — Новосибирскавтодор — оборудует рулежные дорожки и перрон.

Реконструкция аэропорта ведется с декабря 2019 года. Руководство холдинга «Новапорт» и аэропорта Толмачево рассчитывает, говорил губернатор Андрей Травников, что после масштабной инвестпрограммы, которая включает строительство терминала за 20 млрд руб. и реконструкцию двух ВПП, Новосибирск «будет связан прямым авиасообщением с каждым городом Российской Федерации, где есть свой аэропорт».

Пропускная способность аэропорта Толмачево на внутренних линиях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных — 1,3 тыс. Пассажиропоток по итогам 2021 года был 6,7 млн человек, что на 45% больше итогов 2020 года.

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