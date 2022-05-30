12:22 (мск), источник: Life.ru
Летняя аренда: Как не испортить себе отдых
Многие россияне, отправляясь в отпуск, чтобы не тратить много денег на гостиницу, арендуют себе жильё у частников. Как не попасть в ловушки, разбирался Лайф.
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Сезон летних отпусков уже начался, и в этом году 52% россиян предпочитают проводить его в РФ, такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом, по информации онлайн-сервисов организации путешествий, значительная часть россиян всё больше отдают предпочтение не гостиницам, а частному найму жилья. Это объясняется прежде всего подорожанием размещения в отелях, ведь, по оценкам специалистов в сфере гостиничного бизнеса, цены уже выросли в среднем на 15−20%.
Само собой, владельцы курортных квартир тоже не прочь заработать на растущем потоке внутреннего туризма, но многие из них предпочитают пока не задирать стоимость проживания и тем самым обеспечивают себе стабильный доход. Под эту марку стали действовать и арендные мошенники, усовершенствовавшие свои старые схемы обмана, которые теперь различаются не только в зависимости от вида недвижимости, но и от срока, на который турист снимает жильё.
Старая схема, когда при онлайн-бронировании турист видит в объявлении красивые фотографии ухоженного жилья, а по факту, приехав, обнаруживает хрущёвку с ободранными стенами, предполагала, что на возмущение арендодатель отвечает: «Извините, тот вариант уже сняли, а теперь за оговорённую цену есть или эта квартира, или другая, но дороже». Понятно, что смысл «спектакля» в том, что уставшие с дороги люди, скорее всего, хотя бы на один вариант согласятся и только немногие предпочтут вместо отдыха отправиться на поиски другого жилья.
Теперь мошенники действуют ещё более нагло: туристов в обшарпанной квартире встречает риелтор и, рассказав историю про то, что ту квартиру уже сняли, предлагает за неприятную ситуацию снизить цену чуть ли не вдвое. На такое предложение многие соглашаются. И тогда риелтор, показав некую доверенность, подписывает договор, согласно которому берутся плата за проживание и агентская комиссия. После чего туристам отдают ключи от квартиры, и риелтор, пожелав хорошего отдыха, обещает приехать за ключами в день окончания аренды. Но вот сюрприз: примерно через час приходят незнакомые люди, которые показывают точно такой же договор и говорят, что эту же самую квартиру уже арендовали они, а деньги отдали, например, рано утром. Понятно, что «риелтор» на телефонные звонки уже не отвечает, а при обращении в полицию выясняется, что агентства, от имени которого действовал мошенник, вообще не существует. Более того, настоящие хозяева никакой доверенности никому не выдавали, сдавать свою недвижимость никогда не собирались и теперь просят всех покинуть принадлежащее им жилище.
— Ситуация, когда предлагают «замену», уже предполагает обман, поэтому лучше от такого предложения сразу отказаться, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — И уж, конечно, вовсе не стоит что-либо арендовывать у неких третьих лиц. Всегда надо подписывать договор только с хозяином недвижимости и изучать его персональные документы и документы на квартиру.
Эта схема устроена следующим образом: турист находит объявление на одном из интернет-сервисов по аренде недвижимости и на запрос по бронированию получает ответ, что данная квартира или дом принадлежит частному лицу, но сдаётся через агентство недвижимости, так как это даёт гарантии безопасности как для владельца, так и для арендатора. Но, чтобы «не расстраивать» потенциального арендатора, сам хозяин недвижимости готов сделать скидку на сумму комиссии, которая причитается агентству, или зачесть эту комиссию в счёт оплаты.
Так как, на первый взгляд, всё разумно, туристы соглашаются, а дальше хозяин недвижимости в телефонном разговоре предлагает заранее оплатить комиссию агентству, а «всё остальное» — уже на месте по приезде. Турист получает через любой мессенджер копию договора с реальным адресом и реквизитами агентства и оплачивает комиссию. А дальше всё по классическому сценарию: люди приезжают на отдых, и по адресу, где они собирались жить, их никто не ждёт. При этом, разумеется, телефон, с которого делались отправления, выключен, а риелторское агентство напрочь отрицает, что ему принадлежит счёт, по которому переводилась комиссия. При обращении в полицию выясняется, что деньги ушли на счёт подставной компании, а хозяева квартиры никакого объявления о сдаче квартиры внаём не размещали.
— Найти жильё без некоего депозита сейчас действительно сложно, ведь арендодатели таким образом страхуют риски простоя сдаваемой недвижимости. Однако очень сомнительно, чтобы владелец беспокоился об оплате услуг агентства раньше, чем он сам получит предоплату за аренду, — уверяет старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов.
— На мой взгляд, при аренде у частных лиц производить какую-либо оплату до того, как лично проведён осмотр недвижимости, категорически не стоит.
Эту схему применяют для длительной аренды. Турист подписывает с собственником договор, согласно которому ему на неопределённый срок безвозмездно передаётся для проживания комната или квартира. Как правило, хозяева объясняют смысл такой сделки нежеланием платить лишние налоги, но от денег за жильё они, конечно, не отказываются, только просят оплатить вперёд минимум за два месяца.
Арендатор, успокоенный тем, что с ним подписали официальную бумагу, на предложенные условия соглашается и через пару дней уже забывает о сделке, думая, что о жилье ему теперь беспокоиться не надо. А дальше всё просто: через два-три дня приходит хозяин недвижимости и с собой приводит участкового, которому предварительно пишет заявление о том, что безвозмездно проживающие граждане не освобождают квартиру. Участковый берёт с арендаторов объяснение и рекомендует покинуть чужую собственность. Естественно, никто никакие деньги не возвращает. Если турист добровольно не съезжает, ему грозят ответственностью вплоть до уголовной.
— К сожалению, в данной ситуации, если арендатор не сможет доказать факт передачи денег, продолжать проживать в чужой собственности он не может. Мошенники это прекрасно знают, и именно поэтому они сами обращаются в полицию, — пояснил заведующий «Западной коллегией адвокатов» города Москвы Александр Инютин. — Более того, если обратиться в суд, при наличии договора о безвозмездном пользовании отстоять свои права не удастся. По закону расторгнуть такой договор можно, просто предупредив проживающих (статья 699 Гражданского кодекса. — Прим. Лайфа), которые должны покинуть эту недвижимость в указанный в договоре срок, как правило, в один день. При этом в случае повреждения квартиры или мебели в ней придётся ещё и доплатить (статья 689 Гражданского кодекса. — Прим. Лайфа).
Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит иметь в виду:
Во-первых, не искать объявления о сдаче в аренду на малоизвестных ресурсах объявлений. В лучшем случае вы просто потратите время впустую, в худшем — вас обманут.
Во-вторых, анализировать объявления.
В-третьих, не стоит ничего оплачивать заранее, по крайней мере до того, как лично не побываете в арендуемом помещении.